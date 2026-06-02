Путін може піти на мир з Україною: коли закінчиться війна та яка роль Трампа

Зеленський назвав терміни кінця гарячої фази війни. Експерти розповіли, чому цей дедлайн вигідний для Трампа і Путіна та чи реальний такий сценарій.

Коли закінчиться війна в Україні - розкрито дедлайн Кремля та роль Трампа

Президент України Володимир Зеленський дедалі частіше говорить про можливість завершення активної фази війни до листопада 2026 року. За даними українських та західних медіа, під час зустрічі з депутатами фракції "Слуга народу" глава держави висловив сподівання, що "гаряча фаза" війни може завершитися до кінця осені. Ключовою датою в цих прогнозах є листопад 2026 року, коли у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу.

Главред зібрав головне, що варто знати про можливі терміни завершення війни Росії проти України та їх реалістичність.

Які терміни завершення війни назвав Зеленський під час зустрічі з депутатами

25 травня під час зустрічі з депутатами фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський заявив, що гаряча фаза війни може завершитися до листопада. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у дописі в Telegram.

"Президент зазначив, що до листопада розглядається можливість, за умови надання гарантій безпеки, завершити гарячу фазу. Зараз у нас є перевага на фронті, якою можна скористатись. Основна мета — не дати РФ можливість обманути і після короткої перерви розпочати нові бойові дії, новий наступ", - заявила вона за підсумками зустрічі з президентом.

За її словами, глава держави зазначив, що наразі очікується визначення представника Європи, який координуватиме мирний процес, а також найближчим часом Україна розраховує на прибуття делегації зі США.

Президент також наголосив, що докладає значних зусиль, аби не допустити переговорів щодо України без участі самої України, хоча визнав, що такі ініціативи все ж існують.

В України є "вікно для переговорів"

Раніше в інтерв’ю програмі Face the Nation Зеленський висловлював думку, що з грудня 2025 року Росія почала втрачати ініціативу на полі бою.

"У січні 2026 року я сказав нашим американським партнерам: "Вважаю, що є вікно для переговорів, бо щомісяця Росія втрачатиме все більше і більше своїх військ". Зараз вони не можуть окупувати за місяць більше території, ніж ми звільняємо", - вказав він.

За його словами, до початку наступної зими необхідно знайти дипломатичний шлях врегулювання війни. Водночас він зазначив, що це значною мірою залежить від внутрішнього тиску на російське керівництво, а також від санкцій з боку США та Європи.

Говорячи про можливих представників Європи на переговорах, Зеленський звернув увагу на формат E3, до якого входять Велика Британія, Франція та Німеччина. Він зазначив, що саме ці держави можуть виступити від імені Європи у переговорному процесі. Крім того, президент відзначив підтримку країн Північної Європи та нагадав про роль Туреччини, яка неодноразово висловлювала готовність бути посередником і вже сприяла поверненню українських військовополонених.

"Хто зрештою представлятиме Європу? Це мають вирішити Україна та Європа. Але не менш важливо, щоб Росія була готова до діалогу та присутності Європи", - підсумував він.

Яке завдання Зеленський поставив Буданову

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час Форуму "Архітектура Безпеки 2026" заявив, що одним із ключових завдань української влади залишається якнайшвидше завершення війни, розв’язаної Росією проти України. За його словами, таке завдання поставив президент, а всі відповідальні органи працюють над його виконанням.

"Це доручення президента — якнайшвидше спробувати припинити цю війну. Бажано до зими. Я, як керівник Офісу президента, буду робити все для того, щоб досягти мети, яку поставив президент України. Вона абсолютно правильна, вчасна і продумана", — сказав він, передає Суспільне.

Буданов зазначив, що Україна має достатній потенціал для досягнення цієї мети, хоча не виключає, що російська сторона може відмовитися від виконання можливих домовленостей. Водночас він наголосив, що вже існують реальні передумови для припинення бойових дій.

За його словами, завершення війни розглядається до листопада — як шляхом дипломатичних зусиль, так і за рахунок силових інструментів. Він також закликав не недооцінювати можливості України та не покладати всю відповідальність на міжнародних партнерів.

Буданов підкреслив, що влада діє відповідно до позиції президента та має намір реалізовувати визначений курс. При цьому він висловив переконання, що Росія наразі не демонструє значного бажання досягти миру.

"Та якщо поставити питання, чи буде вона готова на певні дії найближчим часом, то я думаю, що зараз ці перспективи як ніколи з'явилися. Тому я вірю в цей процес (перемовин. - ред.), незважаючи ні на що", - стверджує він.

Також керівник Офісу президента повідомив, що найближчим часом очікується візит американської делегації до Києва та Москви. За його словами, поїздки представників США до російської столиці вже відбувалися раніше, тоді як візит до Києва стане першим у такому форматі, і українська сторона активно готується до зустрічі.

Буданов не погодився з твердженнями про зупинку переговорного процесу, зазначивши, що значна частина дипломатичної роботи залишається непублічною. На його думку, сам факт майбутнього візиту американської делегації свідчить про продовження переговорного процесу, а його результат залежатиме від усіх залучених сторін.

Чому Зеленський заявив про завершення війни до листопада

прогноз щодо можливого завершення війни до листопада пов’язаний, зокрема, з виборами до Конгресу США, які мають відбутися 3 листопада. Про це повідомило джерела РБК-Україна, знайомі з ситуацією.

"Ми припускаємо, що американці мають намір спробувати все "втихомирити" до їхніх виборів восени", – сказало джерело видання серед владних кіл на умовах анонімності.

Також розрахунок базується на припущенні, що найближчим часом Сполученим Штатам вдасться певною мірою стабілізувати ситуацію на Близькому Сході. У такому разі ключові американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також президент США Дональд Трамп зможуть приділити більше уваги українському напрямку.

За даними джерела, саме тоді може відбутися візит Кушнера та Віткоффа до України, можливість якого обговорюється вже тривалий час.

Водночас для Трампа врегулювання російсько-української війни може стати черговою спробою досягти мирного результату.

"Американці думають, що йому буде складно на виборах. Тому намагатимуться вирішити", – каже неназване джерело видання в ОП.

Попри його заяви про завершення різних конфліктів у світі, співрозмовники видання вважають, що саме припинення війни між Росією та Україною є значно складнішим завданням, ніж усі попередні приклади разом узяті.

У зв’язку з цим існує припущення, що Білий дім може активніше залучитися до пошуку шляхів врегулювання конфлікту, замість постійного перенесення термінів і дедлайнів.

Разом із тим джерела наголошують, що можливості Вашингтона швидко вплинути на позицію Москви залишаються обмеженими. Довгострокові проєкти на кшталт співпраці в Арктиці чи спільного освоєння ресурсів можуть бути цікавими для Росії, однак вони не дають негайного ефекту. Водночас фінансові труднощі, з якими стикається російська економіка, є викликом уже зараз.

За словами співрозмовників видання, саме тому Москва намагалася просувати ідею призначення єдиного представника від Європи на переговорах, пропонуючи на цю роль Герхарда Шредера, кандидатура якого від самого початку не мала реальних шансів на підтримку.

"Нещодавня заява Рубіо про те, що США не бачать сенсу в безплідних переговорах – це виключно на внутрішню аудиторію. Їхні ж журналісти весь час запитують: так а що там з Україною? Ось вони і кажуть, що, мовляв навіщо зустрічатися, щоби переливати з пустого в порожнє, буде зміст – будемо зустрічатися. Якщо Путін побачить, що він застряг на Донбасі, є очікування, що він не піде в наступну зиму, тому що йому теж буде складно: по-перше, економіка, по-друге, ми ж теж вміємо блекаути робити", – розповів співрозмовник видання.

Яке основне завдання України на наступні півроку

Джерела РБК-Україна у владних колах зазначають, що головним завданням на найближчі п’ять-шість місяців є спроба привести мирний процес до результату, який відповідатиме інтересам України. При цьому один із поінформованих співрозмовників назвав досить позитивним сценарієм можливу зупинку бойових дій по нинішній лінії фронту за умови надання Україні надійних гарантій безпеки.

Водночас, за оцінкою джерел, для російської сторони важливо, щоб підсумки війни не створювали враження української перемоги.

Співрозмовник видання з оточення президента також стверджує, що Росія має власний план дій на випадок замороження конфлікту або суттєвого зниження інтенсивності бойових дій, зокрема якщо припиняться ракетні удари.

"Їх план – вивести на вибори, внутрішню політичну фрагментацію України, через це на послаблення, і потім на досягнення всіх тих самих цілей Росії – політичним методом або відновленням повномасштабної війни. Але в умовах значного внутрішнього послаблення та фрагментації України", – сказав він.

Разом із тим інший співрозмовник видання наголосив, що подібний розвиток подій поки залишається питанням майбутнього. Водночас, на його думку, нинішня ситуація свідчить про те, що загальна динаміка поступово починає складатися на користь України.

Про що Трамп просив Сі Цзіньпіна

В цьому контексті також варто згадати про візит Трампа до Китаю та переговори із главою КНР Сі Цзіньпіном. Як повідомило South China Morning Post, під час зустрічі з головою Китаю Сі Цзіньпіном президент США Дональд Трамп закликав Пекін скористатися своїм впливом на Росію для сприяння відновленню переговорного процесу між Москвою та Києвом і пошуку шляхів завершення війни в Україні.

За інформацією джерел, обізнаних із перебігом переговорів, Трамп вважає, що мирний діалог між Україною та Росією фактично зайшов у безвихідь. У зв’язку з цим він звернувся до китайського керівництва з проханням вплинути на Володимира Путіна, щоб спонукати його повернутися до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Співрозмовники видання також зазначають, що така позиція демонструє зацікавленість Вашингтона у більш активному залученні Китаю до пошуку механізмів припинення війни, яка після повернення Трампа до Білого дому залишається одним із найважливіших напрямів американської зовнішньої політики.

Чому Трампу вигідне завершення війни до листопада

Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу прокоментував заяву Володимира Зеленського про те, що активна фаза війни може завершитися до листопада. На його думку, поява саме такого часовго орієнтира навряд чи є випадковою, оскільки він може збігатися з політичними інтересами кількох ключових учасників міжнародного процесу.

Експерт вважає, що листопад може бути пов’язаний із зовнішньополітичними та внутрішньополітичними чинниками. Зокрема, як Дональду Трампу, так і Володимиру Путіну може бути вигідно підійти до важливих політичних подій із демонстрацією певного результату, пов’язаного зі зменшенням інтенсивності бойових дій.

"До цього часу в певному замороженні війни, у призупиненні гарячої фази, може бути зацікавлений як Трамп, так і Путін. У обох вибори",– зауважив політолог.

Водночас, за словами Рейтеровича, не йдеться про підписання всеосяжної мирної угоди або повне завершення війни. Швидше за все, мова може стосуватися тимчасового перемир’я чи паузи в бойових діях, що дозволить знизити напруження на фронті, але не усуне основних причин конфлікту та наявних суперечностей між сторонами.

Чому Путіну вигідно підписати мир до листопада

Ризик послаблення впливу Дональда Трампа на Конгрес після листопадових виборів може підштовхнути Володимира Путіна до пошуку формату переговорів із чинним американським президентом уже зараз. Про це заявив політолог Володимир Фесенко.

На його думку, зараз Москва ще має можливість домовлятися з Трампом про формат мирного врегулювання, який міг би передбачати відмову США та НАТО від перспективи членства України в Альянсі, а також інші компромісні рішення, вигідні для Росії. Водночас, за словами експерта, Кремль може влаштувати збереження контролю над частиною українських територій, хоча російська сторона прагне досягти більшого.

"Якщо Трамп втратить значну частину впливу, він усе одно залишиться провідником зовнішньої політики, але його влада може бути обмежена, і Конгрес зможе ухвалювати законодавчі акти, які обмежуватимуть дії Трампа. Це ризик для Путіна. Тож цілком можливо, що він вирішить домовлятися зараз, коли у Трампа достатньо влади. Це один варіант, поки що не найбільш вірогідний", - вказав він.

Фесенко також припустив, що переговорний процес може продовжитися, а Трамп спробує використати зовнішньополітичні досягнення для компенсації внутрішньополітичних труднощів. Однак, на думку політолога, для цього американській стороні доведеться змінити нинішній підхід до переговорів.

Експерт вважає, що якщо основна увага й надалі зосереджуватиметься переважно на територіальних питаннях, то переговори навряд чи принесуть результат, оскільки такий формат фактично заводить сторони у глухий кут.

"Замало внутрішньої ситуації в США, щоб вивести мирні переговори з глухого кута – для цього потрібна зміна підходів американців до процесу. І внутрішні проблеми можуть підштовхнути їх до такого. Зокрема, можуть бути змінені переговірники, наприклад, Марко Рубіо почне більше займатися переговорним процесом, або Джей Ді Венс. Наслідки зміни підходів і переговірників можуть бути різними. Тож вплив може бути, хоча й неоднозначний", - наголосив політолог.

Як вибори в США можуть вплинути на переговори

Втім, керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко вважає такі припущення щодо можливого завершення війни до листопада далекими від реальності.

На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що нині у Трампа немає дієвих інструментів впливу, які могли б змусити російського лідера припинити війну. На його думку, таких важелів просто не існує, незалежно від поширених оцінок чи прогнозів.

"Путін не може ось так просто завершити війну. Це не зрозуміє ніхто в Росії. Ні народ, ні еліти. Навіть антивоєнні. Така зупинка означатиме, що Путін неймовірний слабкий. А він не може собі це дозволити. Тому всі ці історії про домовленості з Трампом - міфічні", - пояснив він.

Політолог також звернув увагу на те, що потенційна перемога демократів в обох палатах Конгресу може навіть відповідати інтересам Кремля, оскільки здатна посилити політичну нестабільність усередині США. Крім того, він закликав не перебільшувати значення українського питання для американських виборчих процесів.

Окремо Денисенко наголосив, що поки залишається невирішеним питання стабільного функціонування Ормузької протоки, у Вашингтона небагато причин для жорсткого тиску на Москву. За його словами, російська нафта частково компенсує можливий дефіцит поставок енергоносіїв із регіону Перської затоки.

"А тепер про самі переговори. Путін може погодитися на заморозку тільки під дуже вагомим зовнішнім тиском. І цей тиск, виходячи з нинішніх вводних, можуть зробити або Китай або спільно Китай та США. Тому, на жаль, переговори мінімально залежать від виборів в Штатах", - резюмує він.

Коли реально може закінчитись війна

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН висловив думку, що Володимир Путін продовжуватиме війну доти, доки не зіткнеться з реальною загрозою — або серйозними проблемами на фронті, або ризиком втрати влади.

За словами експерта, наразі російський президент може спиратися на інформацію, яку отримує від військового керівництва. Якщо йому регулярно доповідають про успіхи наступальних дій та позитивну динаміку на фронті, він може вважати, що ситуація розвивається на користь Росії.

Водночас Жданов переконаний, що рано чи пізно реальний стан справ матиме вирішальне значення.

"Настане такий момент, коли реалії переможуть бажання, або оцю райдужну картину і просто розвалять її врешті-решт", — сказав він.

На його думку, розвиток подій може призвести або до початку переговорного процесу, або до змін у російському політичному керівництві, що також здатне відкрити шлях до переговорів.

