Нікому невідомий співак із Росії натякнув, що Пугачова винна у смерті Талькова.

Хто назвав Пугачову злочинницею

Як він це пояснив

У терористичній Росії популярну російську телеведучу Аллу Пугачову, яка не підтримала військове вторгнення в мирну Україну, зробили вбивцею.

Як пишуть російські пропагандисти, невідомий нікому артист Ігор Наджієв заявив, що Пугачова винна у смерті популярного російського співака Ігоря Талькова.

Як відомо, співака застрелили прямо під час концерту і формально виконавця вбивства знайшли, а ось замовника — ні.

Цей нікому невідомий артист повідомив, що нібито інтриги Пугачової спровокували кар'єрну кризу музиканта незадовго до його загибелі в 1991 році.

Наджієв сказав, що точка неповернення у відносинах Талькова і Пугачової була пройдена наприкінці 80-х, коли артист входив до трупи її "Театру пісні". Під час гастрольного туру у Свердловську виступ Талькова викликав такий захват, що зал не відпускав його зі сцени.

"Наступного дня після тріумфального виступу Талькова "Театр пісні Алли Пугачової" поїхав, а Ігоря Талькова залишили. Типу, сам добирайся назад до Москви", — розповів співак.

Наджієв упевнений, що образа переросла в системне блокування. Він вважає, що Талькова почали "видавлювати з телеефірів і позбавляти концертних майданчиків".

"Я ще живий. Можливо, Алла Борисівна хотіла, щоб мене не було, але я ще живий. А Талькова — ні", — натякає артист на вбивство руками Пугачової.

Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

