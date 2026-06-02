У терористичній Росії популярну російську телеведучу Аллу Пугачову, яка не підтримала військове вторгнення в мирну Україну, зробили вбивцею.
Як пишуть російські пропагандисти, невідомий нікому артист Ігор Наджієв заявив, що Пугачова винна у смерті популярного російського співака Ігоря Талькова.
Як відомо, співака застрелили прямо під час концерту і формально виконавця вбивства знайшли, а ось замовника — ні.
Цей нікому невідомий артист повідомив, що нібито інтриги Пугачової спровокували кар'єрну кризу музиканта незадовго до його загибелі в 1991 році.
Наджієв сказав, що точка неповернення у відносинах Талькова і Пугачової була пройдена наприкінці 80-х, коли артист входив до трупи її "Театру пісні". Під час гастрольного туру у Свердловську виступ Талькова викликав такий захват, що зал не відпускав його зі сцени.
"Наступного дня після тріумфального виступу Талькова "Театр пісні Алли Пугачової" поїхав, а Ігоря Талькова залишили. Типу, сам добирайся назад до Москви", — розповів співак.
Наджієв упевнений, що образа переросла в системне блокування. Він вважає, що Талькова почали "видавлювати з телеефірів і позбавляти концертних майданчиків".
"Я ще живий. Можливо, Алла Борисівна хотіла, щоб мене не було, але я ще живий. А Талькова — ні", — натякає артист на вбивство руками Пугачової.
Про особу: Алла Пугачова
Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.
