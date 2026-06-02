Вони бігли в укриття: у Києві загинула мама, її дітей госпіталізували

Російські окупанти завдали удару по Києву ракетами та дронами

У Києві загинула мама двох дітей / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот із відео

Що відомо:

Росія атакувала Київ ракетами та дронами

На шляху до укриття загинула мати двох дітей

У Києві загинула мама двох дітей. Вона бігла до укриття, коли російські окупанти атакували столицю ракетами та дронами. Про це повідомляють ЗМІ.

Це сталося в Шевченківському районі Києва. Жінка з двома дітьми були поранені на території житлового комплексу. Мама загинула на місці, а дітей госпіталізували.

Відомо, що там також загинули жінка 1949 року народження та чоловік 1977 року народження. Загалом на території комплексу було поранено щонайменше 19 осіб.

За даними мера Віталія Кличка, у Києві вже 6 загиблих. Кількість постраждалих збільшилася до 66.

Скільки ракет і дронів запустила РФ — Повітряні сили ЗСУ

Як повідомляв Главред з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, в ніч на 2 червня росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Росіяни запустили 73 ракети та 656 дронів.

Ворог застосував:

8 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";

33 балістичні ракети "Іскандер-М";

27 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракет "Калібр";

656 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, боєприпасів типу "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія".

Атака на Київ 2 червня 2026 року — новини

Як писав Главред, у ніч на 2 червня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичної зброї. У столиці пролунала серія вибухів, зафіксовано пожежі в різних районах, пошкодження цивільної інфраструктури та перебої з електропостачанням.

За даними ДСНС, у Києві в результаті російського обстрілу 2 червня станом на 08:00 відомо про 4 загиблих і 58 постраждалих, з них 3 дітей.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масштабних російських обстрілів. В результаті ворожих влучень пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

Згодом Київ знову опинився під ракетним обстрілом. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичної зброї з півдня. Через кілька хвилин після цього в столиці пролунала серія потужних вибухів.

Про особу: Віталій Кличко Віталій Кличко — український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Професійний боксер, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

