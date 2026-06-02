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"Новина шокує багатьох": актор з "Твін Пікс" раптово помер у 44 роки

Віталій Кірсанов
2 червня 2026, 20:55
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Овейн Різ Девіс зіграв у третьому сезоні серіалу Девіда Лінча "Твін Пікс" роль агента Вілсона.
Овейн Різ Девіс помер від природних причин
Овайн Різ Девіс помер від природних причин / колаж: Главред, фото: instagram.com/owainrdavies

Коротко:

  • Овайн Різ Девіс помер від природних причин
  • Окрім "Твін Пікс", актор знімався у фільмі "Аліса в Задзеркаллі"

Валлійський актор Овайн Різ Девіс, найбільш відомий за серіалом "Твін Пікс: Повернення", раптово помер у віці 44 років. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на соцмережі родичів артиста.

"Ця новина шокує багатьох. Хоча на даний момент залишаються без відповіді деякі питання щодо обставин смерті Овайна, наскільки ми розуміємо, він помер раптово, мирно і від природних причин", - заявив брат актора Родрі Різ Девіс.

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Співчуття родичам артиста висловили, зокрема, зірка серіалу "Коронаційна вулиця" Хейлі Тамаддон, актриса Джоанн Фрогатт, відома за серіалом "Абатство Даунтон", а також інші колеги.

Овайн Різ Девіс зіграв у третьому сезоні серіалу Девіда Лінча "Твін Пікс" агента Вілсона.

Крім "Твін Пікс", Різ Девіс знімався у діснеївському фільмі "Аліса в Задзеркаллі", британській сатиричній картині жахів "Посібник з життя для серійного вбивці", а також брав участь у низці відзначених нагородами театральних постановок, серед яких "Мамма Міа!" та "Чарівник країни Оз". У нього також були ролі в серіалах "ОА" та "Мій мертвий колишній".

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Про джерело: Daily Mail

Daily Mail — британська щоденна таблоїдна газета середнього сегмента, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найвисокооплачуваніша газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання — в 1947 році, а ірландське — в 2006 році. Контент із газети з'являється на вебсайті MailOnline, хоча вебсайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

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