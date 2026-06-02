На Житомирщині зросла середня зарплата: у яких сферах доходи найвищі

Найвищі нарахування традиційно зафіксовані у галузях із високою доданою вартістю.

https://glavred.net/regions/na-zhitomirshchine-vyrosla-srednyaya-zarplata-v-kakih-sferah-samye-vysokie-dohody-10769768.html Посилання скопійоване

Яка середня зарплата у Житомирські області / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific.com

Головне з новини:

Середня зарплата у Житомирській області зросла на 2,1% за квітень

Найнижчі виплати в області фіксуються в адмінсфері

Борг із зарплат у регіоні різко збільшився

відео дня

Середня зарплата у Житомирській області у квітні 2026 року зросла до 24 162 грн, піднявшись на 2,1% порівняно з березнем. Показник перевищив мінімальну зарплату у регіоні більш ніж у 2,8 раза. Про це повідомило обласне управління статистики, пише Житомир.info.

Найвищі нарахування традиційно зафіксовані у галузях із високою доданою вартістю. У сфері фінансової діяльності середня оплата сягнула 43 439 грн, в ІТ та телекомунікаціях - 39 207 грн, у сільському та лісовому господарстві - 32 689 грн. Промисловість показала рівень 28 474 грн, державне управління та оборона - 27 655 грн.

Найнижчі зарплати залишаються у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування - 13 488 грн, що становить лише 55,8% середньообласного показника.

Оплата праці у різних сферах на Житомирщині / Фото: ГУ статистики у Житомирській області

Борги із зарплат різко зросли

Водночас сума невиплачених зарплат у регіоні на 1 травня 2026 року підскочила до 53,2 млн грн, що на 76,2% більше, ніж місяцем раніше. На загальноукраїнському рівні борг становив 3,7 млрд грн.

Ситуація в Україні

Оплата праці у Житомирські області у порівнянні з іншими регіонами у квітні / Фото: ГУ статистики у Житомирській області

За даними Держстату, середня зарплата по країні у квітні 2026 року становила 30 515 грн (+0,5% за місяць).

Регіони з найвищими показниками:

Київ - 48 003 грн;

Київська область - 30 584 грн.

Регіони з найнижчими:

Кіровоградська область - 21 199 грн;

Чернівецька область - 21 687 грн.

Найвищі зарплати за видами діяльності зберігаються у ІТ та телекомунікаціях - 77 861 грн, найнижчі - у сфері мистецтва, спорту та розваг - 19 855 грн.

Зарплати в Україні - новини за темою

Нагадаємо, у лютому 2026 року в Україні найвищу медіанну зарплату зафіксували у стоматологів - 150 тис. грн. Друге місце посів рихтувальник із зарплатою 70 тис. грн (+27%), а також автомаляр і автоелектрик - до 60 тис. грн.

Також у лютому 2026 року середня зарплата в Україні зросла до 28 321 грн, що на 22,4% більше, ніж торік, і на 1,2% більше, ніж у січні. Найвищі доходи фіксують у Києві - 45 651 грн.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський оголосив про старт реформи Збройних сил України, яка передбачає зміну системи управління, фінансування та комплектування армії. За його словами, з червня реформа має дати перші результати, зокрема у підвищенні грошового забезпечення військових.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Zhitomir.info Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред