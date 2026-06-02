В одному з регіонів України розширили евакуацію: вивезуть понад 7 тисяч людей

Коротко:
- Розширено зону евакуації на Золочівському напрямку Харківщини
- Йдеться про 7 населених пунктах Богодухівського району
- Планується виїзд 7157 осіб, з яких 1702 дитини та 311 маломобільних людей
Враховуючи безпекову ситуацію та системні ворожі обстріли, на Золочівському напрямку Харківської області розширили зону обов’язкової евакуації.
Йдеться про 7 населених пунктів Богодухівського району. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов .
Зокрема, виїхати мають мешканці селища Золочів та села Писарівка, Гурї'в, Леміщине, Малижине, Мерло, Морозова Долина.
"Маємо вивезти в більш безпечні населені пункти 7157 осіб, з яких 1702 дитини та 311 маломобільних людей", - зазначають в ОВА.
Вимушено переміщених осіб забезпечать усім необхідним - від тимчасового житла до медичної, гуманітарної, юридичної допомоги. Логістичні маршрути затверджені та відпрацьовані.
Евакуація - новини за темою
Главред раніше писав, що в Дніпропетровській області ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію з окремих територій Нікопольщини. Як повідомили в ОВА, першочергово йдеться про вивезення родин із дітьми з кількох населених пунктів.
Крім того, розширюють зону обов’язкової та примусової евакуації у Куп’янському районі Харківській області. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області за участі представників обласної влади, військових, рятувальників, силових структур та керівників районних військових адміністрацій.
Нагадаємо, в п’яти населених пунктах Запорізької області оголошено обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Про персону: Олег Синєгубов
Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.
Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.
