В одному з регіонів України розширили евакуацію: вивезуть понад 7 тисяч людей

Загалом планується евакуація 7157 осіб, з яких 1702 дитини та 311 маломобільних людей.

Евакуація з Харківщини розширена

Розширено зону евакуації на Золочівському напрямку Харківщини

Йдеться про 7 населених пунктах Богодухівського району

Планується виїзд 7157 осіб, з яких 1702 дитини та 311 маломобільних людей

Враховуючи безпекову ситуацію та системні ворожі обстріли, на Золочівському напрямку Харківської області розширили зону обов’язкової евакуації.

Йдеться про 7 населених пунктів Богодухівського району. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов .

Зокрема, виїхати мають мешканці селища Золочів та села Писарівка, Гурї'в, Леміщине, Малижине, Мерло, Морозова Долина.

"Маємо вивезти в більш безпечні населені пункти 7157 осіб, з яких 1702 дитини та 311 маломобільних людей", - зазначають в ОВА.

Вимушено переміщених осіб забезпечать усім необхідним - від тимчасового житла до медичної, гуманітарної, юридичної допомоги. Логістичні маршрути затверджені та відпрацьовані.

Про персону: Олег Синєгубов Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

