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Угорщина змінила тон: що може статися із заявкою України в ЄС уже в червні

Руслан Іваненко
2 червня 2026, 20:47
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Будапешт сигналізує про готовність підтримати відкриття першого переговорного кластера для України.
Мадьяр, Україна, ЕС
Країни ЄС розглядають можливість розблокувати переговорний процес щодо членства України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/peter.magyar.102

Коротко:

  • Угорщина може не блокувати вступні переговори України
  • Перший кластер переговорів можуть відкрити 15 червня
  • Остаточне рішення залежить від схвалення всіх країн ЄС

Угорщина більше не демонструє намірів блокувати просування України на шляху до членства в Європейському Союзі. Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох дипломатів.

За інформацією видання, посли країн ЄС планують до кінця поточного тижня узгодити спільну позицію щодо відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови.

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Які умови має виконати Україна

Очікується, що перед цим українська сторона представить план внутрішніх реформ і продемонструє прогрес у питаннях захисту прав національних меншин.

Співрозмовники Politico зазначають, що відкриття першого переговорного кластера попередньо можуть винести на міжурядову конференцію, яка відбудеться 15 червня в Люксембурзі.

Водночас угорська сторона наголошує, що остаточне рішення поки не ухвалене.

"Переговори тривають. Ніякої угоди досягнуто не було", - розповів він.

За даними дипломатичних джерел, під час зустрічі 1 червня представники України запевнили європейських партнерів у готовності найближчим часом виконати більшість пунктів із 11-позиційного плану, який раніше був підготовлений за уряду експрем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Водночас джерела підкреслюють, що підтримка Будапешта не обов'язково залежить від негайного ухвалення нових законів в Україні.

Петер Мадяр
Петер Мадяр / Інфографіка: Главред

Коли Угорщина може зняти вето

Як повідомляє Politico, новий уряд Угорщини розглядає можливість зняття вето після консультацій між українськими та угорськими експертами щодо прав угорської меншини в Україні.

Один із дипломатів також зазначив, що процес переговорів щодо вступу України до ЄС активізувався після візиту прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра до Брюсселя. Там він провів зустрічі з керівництвом Євросоюзу, під час яких обговорювалося питання розблокування 16,4 млрд євро заморожених для Угорщини коштів ЄС.

У Politico нагадують, що відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу потребує одностайної підтримки всіх 27 держав-членів. Будь-яка країна має право заблокувати процес на будь-якому етапі.

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Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк вважає, що новий уряд Угорщини демонструє суттєво відмінний підхід до європейської політики порівняно з попередньою владою на чолі з Віктором Орбаном.

На думку експерта, команда прем'єр-міністра Петера Мадяра займає більш проєвропейську позицію, хоча й продовжує послідовно відстоювати національні інтереси країни. Власюк також висловив переконання, що прагматичні європейські політики не зацікавлені у просуванні російських інтересів в ЄС.

За його словами, повноцінний діалог між Брюсселем і новим угорським урядом розпочнеться після завершення формування Кабінету міністрів. Водночас у Європейському Союзі вже триває підготовка 21-го пакета санкцій проти Росії.

"Паралельно в Європейському Союзі вже розпочалася робота над 21-м санкційним пакетом. І я думаю, коли ми підійдемо до певного проекту утримання 21 санкційного пакету, тоді ми зможемо предметно консультуватися з угорським урядом і бачити їхню позицію", - додав він.

Вступ України до ЄС — новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна продовжує демонструвати значну прихильність ідеї вступу до Європейського Союзу, водночас Києву необхідно змінити "останні негативні тенденції" у боротьбі з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права.

Крім того, народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу Вадим Галайчук прокоментував питання про те, які з переговорних розділів щодо вступу України до Євросоюзу можуть стати найскладнішими для Києва.

Нагадаємо, що що Україна готова тимчасово відмовитися від частини пільг ЄС, щоб прискорити вступ до союзу, заявив віцепрем'єр з питань європейської інтеграції Тарас Качка.

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Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

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