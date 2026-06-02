Угорщина змінила тон: що може статися із заявкою України в ЄС уже в червні

Будапешт сигналізує про готовність підтримати відкриття першого переговорного кластера для України.

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Країни ЄС розглядають можливість розблокувати переговорний процес щодо членства України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/peter.magyar.102

Коротко:

Угорщина може не блокувати вступні переговори України

Перший кластер переговорів можуть відкрити 15 червня

Остаточне рішення залежить від схвалення всіх країн ЄС

Угорщина більше не демонструє намірів блокувати просування України на шляху до членства в Європейському Союзі. Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох дипломатів.

За інформацією видання, посли країн ЄС планують до кінця поточного тижня узгодити спільну позицію щодо відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови.

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Які умови має виконати Україна

Очікується, що перед цим українська сторона представить план внутрішніх реформ і продемонструє прогрес у питаннях захисту прав національних меншин.

Співрозмовники Politico зазначають, що відкриття першого переговорного кластера попередньо можуть винести на міжурядову конференцію, яка відбудеться 15 червня в Люксембурзі.

Водночас угорська сторона наголошує, що остаточне рішення поки не ухвалене.

"Переговори тривають. Ніякої угоди досягнуто не було", - розповів він.

За даними дипломатичних джерел, під час зустрічі 1 червня представники України запевнили європейських партнерів у готовності найближчим часом виконати більшість пунктів із 11-позиційного плану, який раніше був підготовлений за уряду експрем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Водночас джерела підкреслюють, що підтримка Будапешта не обов'язково залежить від негайного ухвалення нових законів в Україні.

Петер Мадяр / Інфографіка: Главред

Коли Угорщина може зняти вето

Як повідомляє Politico, новий уряд Угорщини розглядає можливість зняття вето після консультацій між українськими та угорськими експертами щодо прав угорської меншини в Україні.

Один із дипломатів також зазначив, що процес переговорів щодо вступу України до ЄС активізувався після візиту прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра до Брюсселя. Там він провів зустрічі з керівництвом Євросоюзу, під час яких обговорювалося питання розблокування 16,4 млрд євро заморожених для Угорщини коштів ЄС.

У Politico нагадують, що відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу потребує одностайної підтримки всіх 27 держав-членів. Будь-яка країна має право заблокувати процес на будь-якому етапі.

Чи відмовиться Будапешт від проросійського курсу - думка експерта

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк вважає, що новий уряд Угорщини демонструє суттєво відмінний підхід до європейської політики порівняно з попередньою владою на чолі з Віктором Орбаном.

На думку експерта, команда прем'єр-міністра Петера Мадяра займає більш проєвропейську позицію, хоча й продовжує послідовно відстоювати національні інтереси країни. Власюк також висловив переконання, що прагматичні європейські політики не зацікавлені у просуванні російських інтересів в ЄС.

За його словами, повноцінний діалог між Брюсселем і новим угорським урядом розпочнеться після завершення формування Кабінету міністрів. Водночас у Європейському Союзі вже триває підготовка 21-го пакета санкцій проти Росії.

"Паралельно в Європейському Союзі вже розпочалася робота над 21-м санкційним пакетом. І я думаю, коли ми підійдемо до певного проекту утримання 21 санкційного пакету, тоді ми зможемо предметно консультуватися з угорським урядом і бачити їхню позицію", - додав він.

Вступ України до ЄС — новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна продовжує демонструвати значну прихильність ідеї вступу до Європейського Союзу, водночас Києву необхідно змінити "останні негативні тенденції" у боротьбі з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права.

Крім того, народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу Вадим Галайчук прокоментував питання про те, які з переговорних розділів щодо вступу України до Євросоюзу можуть стати найскладнішими для Києва.

Нагадаємо, що що Україна готова тимчасово відмовитися від частини пільг ЄС, щоб прискорити вступ до союзу, заявив віцепрем'єр з питань європейської інтеграції Тарас Качка.

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Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

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