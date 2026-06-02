Росія знову атакувала Дніпро: кількість загиблих та поранених різко зросла

Внаслідок російських ударів по Дніпру 2 червня зросла кількість загиблих та поранених, зафіксовано руйнування та пожежі в житлових кварталах міста.

Новини Дніпра - кількість загиблих та поранених внаслідок російських обстрілів різко зросла

Внаслідок нічного ракетного удару у Дніпрі загинули 16 людей

Ще 42 особи отримали поранення через атаку на житловий квартал

Російські окупаційні війська вкотре за день атакували Дніпро. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог вчергове атакував Дніпро. Виникла пожежа. Чи є постраждалі – з'ясовуємо", - написав він у дописі в Telegram. відео дня

Він також повідомив про завершення пошуково-рятувальних робіт у житловому кварталі, який уночі зазнав ракетного удару з боку Росії.

За інформацією Дніпропетровської ОВА, внаслідок цієї атаки у Дніпрі загинули 16 людей, ще 42 особи отримали поранення.

"Серед поранених 4 дітей. Троє з них у лікарні, як і 21 дорослий. Медики надають усім необхідну медичну допомогу", - вказав він.

Крім того, як повідомили в ДСНС, вдень, 2 червня, російські окупаційні війська атакували Дніпро дроном. Він влучив в одному із багатоповерхівок.

"Внаслідок атаки постраждали двоє дітей: хлопець 2009 року народження та дівчинка 2018 року народження. Унаслідок влучання спалахнула квартира на дев’ятому поверсі та дах. Рятувальники ліквідували пожежу", - підсумували рятувальники.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні

Нагадаємо, що 2 червня російська армія завдала комбіновану атаку РФ на Київ із застосуванням балістичних ракет та дронів, внаслідок якої постраждали житлові будинки і цивільна інфраструктура, у кількох районах, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Також раніше повідомлялося, що російські окупанти вдарили ударними дронами по житлових будинках у Сумах, де внаслідок атак сталася пожежа та було пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки. Про це заявив виконувач обов’язків голови міськради Артем Кобзар.

Як раніше повідомляв Главред, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підкреслив, що РФ має перевагу в балістиці, проте Україна дасть адекватну відповідь на атаки, які спричинили численні жертви серед мирних мешканців і руйнування цивільної інфраструктури.

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

