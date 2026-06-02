"Отримали таємні документи Кремля": названо наступні цілі ударів РФ по Україні

Юрій Берендій
2 червня 2026, 18:28
Зеленський попередив, що Росія визначила вітчизняні оборонні компанії, які розвивають ракетні технології, як одну зі стратегічних цілей для ударів.
Зеленський назвав цілі нових ударів РФ по Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, alerts. in. ua

Про що йдеться у матеріалі:

  • Ціллю нових ударів РФ обрала українські ракетні компанії
  • Росія бачить стратегічну загрозу у нашій власній балістиці
  • ГУР отримало документи про плани РФ щодо впливу на країн-сусідів

Країна-агресорка Росія визначила нові цілі для ударів по Україні. Також, українська розвідка отримала нові документи, які свідчать про наміри Росії посилювати свій вплив у сусідніх регіонах та перешкоджати розвитку міжнародних зв’язків України з партнерами. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника ГУР МО Олега Іващенка.

Зеленський також зазначив, що глава ГУР доповів йому про деталі російського виробництва ракет, зокрема про об’єкти, відстані, обсяги виробництва, логістичні маршрути постачання критичних компонентів та обладнання, а також про іноземні компанії й осіб, які допомагають Росії обходити санкції.

За його словами, Україна готує оновлення заходів протидії як самостійно, так і у співпраці з міжнародними партнерами, наголошуючи на необхідності посилення тиску на Росію.

"Знаємо також, що одним із ключових напрямків для подальших російських ударів по Україні – військових, політичних та пропагандистських – обрано українські компанії, які демонструють прогрес у розвитку всіх типів ракетних технологій. Росія визначає це як стратегічну загрозу для себе – спроможність України виробити власну балістичну систему й локалізувати виробництво антибалістичного захисту. Будемо реагувати", - вказав він.

Президент також зазначив, що українська воєнна розвідка отримала нові внутрішні документи Росії, які стосуються політичного планування та її підходів у відносинах з Україною, Молдовою, країнами Південного Кавказу, Близького Сходу та регіону Затоки.

"Знаємо, що одним із ключових російських політичних завдань є обмеження наших безпекових, економічних та інших стратегічних зв’язків із відповідними країнами. Вважаємо, що Росія цим тільки підтверджує, що й ми в Україні, і наші партнери рухаємося правильним курсом до більшої безпеки та подальшої розбудови свого суверенітету, а також повної нейтралізації російського впливу", - зазначив глава держави.

Окремо він наголосив, що Європі варто активніше підтримувати народи, які перебувають під тиском Росії, особливо в контексті майбутніх виборів у Вірменії. На його думку, йдеться не лише про політичний вибір, а про право держав самостійно визначати своє майбутнє, а Європа має достатні можливості, щоб підтримувати ці принципи безпеки.

"Будуть наші відповідні пропозиції у роботі з партнерами. Дякую всім, хто допомагає!", - підсумував він.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

Росія посилює удари по Україні - в чому причина

Як писав Главред, військовий експерт і військовослужбовець Сил територіальної оборони Олександр Мусієнко вважає, що Росія не припинить атак на цивільне населення та може навіть посилити їх. На його думку, наразі існують два найбільш імовірні сценарії подальших дій ворога. Про це він заявив в інетрв'ю РБК-Україна.

Перший варіант передбачає спроби завдати ударів по енергетичній інфраструктурі в період максимального навантаження на систему влітку, коли значно зростає використання кондиціонерів.

Другий сценарій полягає в тому, що російські війська можуть зробити паузу для накопичення необхідних запасів, щоб у подальшому спробувати зірвати початок опалювального сезону восени.

За словами експерта, під час підготовки до нових атак окупанти можуть рідше застосовувати балістичні ракети та активніше використовувати дрони, однак сам терор проти України не припиниться.

"І на осінь, якщо ми говоримо про можливість відновлення восени реального переговорного процесу, це, звичайно, може посилитися", - підсумував він.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

В ніч на 2 червня начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про серію гучних вибухів в Києві, спричинених комбінованою атакою РФ із застосуванням балістичних ракет та дронів. У результаті вибухів було зафіксовано пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Виконувач обов’язків голови міськради Артем Кобзар підтвердив, що російські окупанти вдарили дронами по житлових будинках у Сумах. Відомо про численні пожежі та пошкодження багатоквартирних і приватних будинків.

Як раніше повідомляв Главред, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив про перевагу РФ в балістиці, з якою він пов’язує численні атаки дронами та ракетами по Україні. Він підкреслив, що РФ горітиме сильніше, адже Україна готує відповідні контрзаходи.

