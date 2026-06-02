Майже до 100 гривень: коли тарифи на воду в Тернополі можуть зрости

Надал сказав, що без підвищення тарифів водоканал не зможе працювати.

Підвищення тарифів в Тернополі

Тариф на воду в Тернополі можуть переглянути

Наразі економічно обґрунтований тариф - близько 98,5 грн

Нові тарифи можуть ввести з 1 липня або поетапно

У Тернополі можуть переглянути тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це в ефірі програми "На контролі" телеканалу TV-4 розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.

"За ці роки ми дійшли до ситуації, коли в діючому тарифі закладена вартість електроенергії 5 гривень 60 копійок, тоді як водоканал сьогодні сплачує 16–18 гривень. Щоб утримати нинішній тариф, потрібно додатково близько 300 мільйонів гривень бюджетного дофінансування щороку", - наголосив він. відео дня

Міський голова підкреслив, що Верховна Рада ухвалила закон, яким право встановлювати тарифи на воду передано органам місцевого самоврядування. Водночас передбачено, що тариф не може бути нижчим за економічно обґрунтований рівень.

Він додав, що за попередніми розрахунками "Тернопільводоканалу", економічно обґрунтований тариф може становити близько 98,5 гривні. Наразі мешканці сплачують близько 36 гривень.

"Ми чудово розуміємо, що це складно для людей, але це реальність, від якої не відійти. Інакше водоканал не зможе працювати", - зауважив Надал.

За його словами, у разі ухвалення рішення нові тарифи можуть бути запроваджені не раніше 1 липня, але також розглядається можливість поетапного підвищення.

"Протягом червня ми будемо інформувати мешканців і обговорювати всі варіанти", - підсумував міський голова.

Які тарифи можуть зрости в Україні

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко говорив, що комунальні тарифи в Україні продовжують зростати навіть в умовах війни.

За його словами, у низці міст уже оголошено про підвищення, а Міністерство економіки розглядає можливість щорічного збільшення тарифів на електроенергію на 25% у 2026–2028 роках.

"До 1 жовтня підвищення тарифів на електроенергію не очікується через дію продовжених антимонопольних обмежень, однак після цього терміну ситуація може змінитися", - додав він.

Кабінет Міністрів України зафіксував тариф на електроенергію для населення до жовтня 2026 року на рівні 4,32 грн за кВт⋅год, що поки дозволяє уникнути різкого здорожчання світла.

Як повідомляв Главред, у Києві активно обговорюється можливе підвищення вартості проїзду до 20 гривень за одну поїздку.

Водночас у Запоріжжі готується значне підвищення тарифів на воду, яке може набути чинності вже з липня 2026 року, адже вартість електроенергії для комунального підприємства зросла в понад 2,5 раза.

Про персону: Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

