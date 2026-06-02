Розвідка попередила про новий масований удар по Україні - коли він відбудеться

Зеленський попередив про загрозу нового масованого російського удару найближчим часом та закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Коли Росія може почати нову масовану атаку по Україні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, alerts in ua, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

Масований удар російських військ може відбутися вже цієї ночі

Україна активно працює над 21-м пакетом санкцій проти Росії

Президент закликав Європу створити потужну систему ПРО

Російські окупаційні війська можуть готувати новий масований удар по Україні. Атака може відбутись вже цієї ночі. Про це повідомив Володимир Зеленський під час відеозвернення, яке транслював Офіс президента України.

"Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути й цієї ночі. Будь ласка, дуже вас прошу, звертайте увагу на тривоги. Всім партнерам разом, усім у Європі потрібно й надалі працювати, щоб були ракети для нашої ППО, щоб були необхідні системи й життєво важливі розвіддані та інші речі, які допомагають рятувати життя людей", - попередив він. відео дня

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Президент додав, що також заслухав доповідь ГУР, зокрема щодо виробництва ракет. Україна готує додаткові кроки для протидії цим загрозам. За його словами, російська сторона приділяє особливу увагу українським ракетним розробкам і вважає компанії, які досягають успіхів у створенні та виробництві ракет різних типів, одними зі своїх пріоритетних цілей.

"Ми будемо реагувати. Важливо, щоб наші партнери теж діяли, і діяли достатньо сильно. Треба створювати проблеми Росії, щоб їй було складніше ламати життя іншим. Зараз робота у Євросоюзі по 21-му пакету санкцій нами ведеться активно, ми розраховуємо, що наші українські пропозиції до санкцій будуть працювати. Треба більше інструментів, щоб не допускати обхід санкцій. Варто включити це у 21-й пакет – саме все те, що обмежить російське воєнне виробництво. Я вдячний усім, хто допомагає із цим. Я вдячний також кожному лідеру, всім нашим партнерам, які сьогодні не мовчали та засудили цей російський удар", - підсумував він.

Володимир Зеленський заявив, що Європі необхідно створити власну потужну систему протиракетної оборони, здатну забезпечити надійний захист від будь-яких балістичних загроз. За його словами, досягненню цього результату мають сприяти майбутні переговори та міжнародні зустрічі. Також глава держави повідомив, що вже затвердив дипломатичний графік на червень, який передбачає активну міжнародну роботу.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Росія змінила тактику ударів по Києву - думка експерта

Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що під час останнього масованого удару Росія застосувала ракети різних типів, зокрема Х-101, "Калібр", "Іскандер", "Циркон" та інші. На його думку, це свідчить про обмежені можливості РФ щодо проведення масштабних пусків великої кількості ракет одного виду.

Експерт вважає, що наразі Росія не здатна одночасно здійснити удар десятками ракет одного типу, незалежно від того, йдеться про Х-101, "Калібри" чи інші зразки озброєння.

"Де Ту-195МС? Вони згоріли 1 червня 2025 року! Чому не відбулося 90 пусків 3М14 "Калібр"? А що сталося з російськими військовими кораблями, які були носіями цих ракет? Вони потонули! При цьому залишилася обмежена кількість пускових установок, які ми теж добиваємо морськими або повітряними дронами", - вказав він.

Водночас Коваленко наголосив, що навіть попри зменшення потенціалу російських ракетних атак, недооцінювати загрозу не варто. За його словами, навіть обмежені за масштабом удари залишаються надзвичайно небезпечними, тому сигнали повітряної тривоги необхідно сприймати максимально серйозно.

"Циркон" / Інфографіка Главред

Удари по Києву - які цілі для атак обрали в РФ

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" назвав можливі цілі окупантів, серед яких можуть бути колишні радянські військові заводи, що нині працюють у цивільних галузях. Він зазначив, що російські війська готують нову масовану атаку на Київ і Київську область, акцентуючи увагу на найближчих районах.

Також раніше повідомлялося, що військовий експерт Олег Жданов звернув увагу на зміну пріоритетів РФ у нових ракетних ударах, де акцент робитиметься на терор проти цивільних. За його словами, Росія збільшить кількість ракет у атаках та орієнтуватиметься на цивільну інфраструктуру, оскільки більшість військових об’єктів у Києві вже зруйновані. Ця зміна тактики має на меті послабити моральний стан населення.

Зазначимо, що як раніше повідомляв Главред, метою Кремля є створення в світі враження, що ще один удар по Києву зламає опір українців. Військовий експерт Олег Жданов визнає, що Росія прагне вплинути не лише на Україну, а й на США та Китай, намагаючись втрутитися у процес міжнародних переговорів. Ця інформаційна кампанія доповнює військову загрозу і має політичне підґрунтя.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

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