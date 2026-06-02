Скандал через намети у метро під час атаки: чи заборонять їх використання у столиці

Ангеліна Підвисоцька
2 червня 2026, 18:26
Люди незадоволені через розгортання великих наметів у метро під час ворожої атаки на Київ.
У метро розгорівся скандал через намети / Колаж: Главред, фото: Threads

Що відомо:

  • Росіяни атакували Київ ракетами і дронами
  • Люди спускались у метрополітен, щоб перечекати атаку
  • У метро розгорівся скандал через намети

У Києві розгорівся скандал через намети у метро під час повітряної тривоги. Це вже активно обговорюють у соцмережі Threads.

Люди скаржаться через те, що під час масованих атак багато хто розкладає у метрополітені намети, там неможливо навіть пройти.

Думки у соцмережах розділились. Хтось каже, що у наметах розміщується одразу кілька людей, діти, тварини. У такому випадку собаки не рвуться до інших, а спокійно сидять. Інші кажуть, що намети потрібно заборонити у метро, бо вони займають забагато місця і багатьом доводилось стояти.

  Скандал через намети в київському метро під час тривоги фото: threads
    Скандал через намети в київському метро під час тривоги фото: threads
Чи заборонять намети у метро

Речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі "Ранок.Live" зазначила, що це питання потребує дискусії. Працівники метрополітену намагаються знайти місце для всіх людей.

"Стосовно місткості, то метрополітен - це транспортна критична інфраструктура, тому важко нам говорити про збільшення місткості метрополітену. Але, зважаючи на потребу, доцільно поспілкуватися з керівництвом Київського метрополітену щодо ситуації розміщення або про певні обмеження задля комфортності всіх людей, які приходять до метрополітену під час повітряної тривоги", - сказала вона.

Нині питання заборони наметів не розглядалось. Водночас вона не виключила, що рішення про заборону використання наметів може бути ухвалене.

"Питання складне, але з огляду на людей, які перебувають в укриттях, то потрібно максимально вести себе толерантно, щоб більше людей змогли знайти собі місце під час повітряної тривоги та бути у безпеці", - сказала Поп.

Атака на Київ 2 червня 2026 року — новини

Як писав Главред, у ніч на 2 червня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичної зброї. У столиці пролунала серія вибухів, зафіксовано пожежі в різних районах, пошкодження цивільної інфраструктури та перебої з електропостачанням.

За даними ДСНС, у Києві в результаті російського обстрілу 2 червня станом на 08:00 відомо про 4 загиблих і 58 постраждалих, з них 3 дітей.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масштабних російських обстрілів. В результаті ворожих влучень пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

Згодом Київ знову опинився під ракетним обстрілом. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичної зброї з півдня. Через кілька хвилин після цього в столиці пролунала серія потужних вибухів.

Про джерело: Threads

Threads - соціальна мережа, яка належить американській компанії Meta Platforms. Програма призначена для роботи сумісно з Instagram: користувачі повинні мати обліковий запис Instagram, щоб зареєструватися. Threads виступає прямим конкурентом Twitter, оскільки присутня можливість публікувати текст та зображення, відповідати на публікації інших або лайкати їх зміст, пише Вікіпедія.

