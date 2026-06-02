Завершення війни до кінця доби: в Кремлі висунули ультиматум Зеленському

Пєсков також пригрозив продовженням війни, якщо Київ відмовиться приймати умови.

В Кремлі узвучили умови для завершення війни

Коротко:

У Кремлі заявили, що війна може завершитися за добу

Для цього Київ має вивести війська з окупованих територій

Водночас Росія нібито відкрита до мирних переговорів

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що війна проти України може завершитися вже "до кінця доби", але для цього є певна умова. Про це він сказав у коментарі російським журналістам.

За його словами, для припинення бойових дій президент України Володимир Зеленський нібито має віддати наказ ЗСУ покинути "російські регіони".

При цьому він не уточнив, що йдеться про тимчасово окуповані українські території, які Москва незаконно оголосила частиною РФ.

"Що стосується Зеленського та завершення війни до кінця року, то війна може бути завершена до кінця доби. Ми неодноразово про це говорили. Про це говорив і президент (Путін, - ред.), виступаючи в МЗС РФ. Для цього Зеленському необхідно віддати наказ своїм збройним силам покинути територію російських регіонів", - розповів Пєсков.

Він також додав, що Росія нібито відкрита до мирних переговорів і хотіла б досягти своїх цілей дипломатичним шляхом. Однак пригрозив продовженням війни, якщо Київ відмовиться приймати умови Москви.

Крім того, речник Кремля підкреслив, що, попри паузу в переговорах про закінчення війни в Україні, Росія продовжує контакти зі Сполученими Штатами з цього питання.

Що може посприяти завершенню війни

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявляв, що в разі подальшого посилення тиску на логістику російська армія може зіткнутися з необхідністю скоротити активність на окремих ділянках фронту.

На його думку, саме тому у Києві припускають, що до кінця року військова динаміка може помітно змінитися, а інтенсивність бойових дій - знизитися порівняно з нинішнім рівнем.

"Ймовірно, тому президент покладає великі надії на те, що до листопада 2026 року активна фаза має значною мірою зменшитися. І, можливо, війна рухатиметься до завершення", - підкреслив він.

Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Кирило Буданов висловив переконання, що в України є всі необхідні ресурси та план для припинення війни до зими.

Російський диктатор Володимир Путін раніше заявляв, що війна з Україною "наближається до завершення". Він упевнений, що мир уже близько, оскільки РФ нібито вже майже перемогла.

Водночас, президент США Дональд Трамп, за оцінкою Forbes, має у своєму розпорядженні інструмент, який дозволив би різко підвищити ціну російської агресії та підштовхнути Кремль до переговорів.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

