Чи може РФ вести війну проти України ще 2–3 роки: відповідь експерта

Преображенський підкреслює, що саме позиція Путіна визначає реальні часові рамки війни, на які варто орієнтуватися.

Скільки ще може тривати війна РФ проти України

Попри економічні проблеми та втому суспільства, Кремль продовжує вибудовувати модель затяжної війни. Російська влада уникає нової масштабної мобілізації, але водночас готує ресурси для тривалого протистояння. Про це в інтерв’ю Главреду російський політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський.

За його словами, оцінка про можливі 2–3 роки війни, яка останнім часом знову з’являється у публічному просторі, походить не від української влади, а від самого Кремля. Преображенський нагадує, що вперше такий горизонт озвучив Путін під час зустрічі з великим російським бізнесом, коли вимагав від підприємців фінансової підтримки війни.

"Він змушував бізнес розщедритися на війну - у вигляді персональних "подарунків", але, по суті, це була передача коштів державі", - зазначає експерт. За його словами, Кремль таким чином не лише поповнював бюджет, а й втягав бізнес у співучасть у війні.

"Росія може закінчити війну в будь-який момент, якби не трималася за те, що їй вдалося захопити за цей час", - наголошує він.

Саме тому Кремль продовжує готуватися до довгого протистояння, попри втрати та внутрішні проблеми.

Експерт також звертає увагу на хвилю публікацій у західних медіа про нібито бажання Путіна завершити війну до кінця року. Він називає такі матеріали маніпулятивними: "Різноманітні західні медіа, багато з яких, на жаль, останнім часом перетворилися прямо на якісь зливні бачки для різних "джерел у Кремлі" - у лапках, бо їх не буває, - або джерел з оточення Дональда Трампа, теж пишуть про те, що нібито Путін хоче закінчити війну до кінця цього року".

Україні, на його переконання, не варто спиратися на оптимістичні оцінки, якщо Кремль сам готується до затяжного протистояння. Преображенський наголошує, що коли Путін упевнений, що здатен вести війну ще два роки, саме з такого сценарію й слід виходити.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявляв, що в разі подальшого посилення тиску на логістику російська армія може зіткнутися з необхідністю скоротити активність на окремих ділянках фронту.

На його думку, саме тому у Києві припускають, що до кінця року військова динаміка може помітно змінитися, а інтенсивність бойових дій - знизитися порівняно з нинішнім рівнем.

"Ймовірно, тому президент покладає великі надії на те, що до листопада 2026 року активна фаза має значною мірою зменшитися. І, можливо, війна рухатиметься до завершення", - підкреслив він.

Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Кирило Буданов висловив переконання, що в України є всі необхідні ресурси та план для припинення війни до зими.

Російський диктатор Володимир Путін раніше заявляв, що війна з Україною "наближається до завершення". Він упевнений, що мир уже близько, оскільки РФ нібито вже майже перемогла.

Водночас, президент США Дональд Трамп, за оцінкою Forbes, має у своєму розпорядженні інструмент, який дозволив би різко підвищити ціну російської агресії та підштовхнути Кремль до переговорів.

Про персону: Іван Преображенський Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи. Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

