Буде майже +30: у які регіони прийде спекотна погода

Що дізнаєтесь:
- Якою буде погода 3 червня
- У яких областях будуть дощі
- Де температура повітря підвищиться до +26 градусів
Погода в Україні буде місцями прохолодною. У багатьох областях очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Погода 3 червня
Температура повітря підвищиться до 22-26 градусів тепла. У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях буде прохолодніше. Там температура повітря підвищиться лише до 17-20 градусів тепла.
"Вітер повіватиме з південного сходу. Уважно - на півночі України, у центрі та на півдні завтра можливі сильні пориви, будьте обережні", - зазначає Діденко.
У середу дощі будуть у більшості областей України. Лише на сході буде сухо.
Погода у Києві 3 червня
У Києві у середу, 3 червня, буде хмарно. Там також дощитиме і буде рвучкий південно-східний вітер.
"Зниження температури повітря до +17, +18 градусів. Завтра одягніться трохи тепліше.
Погода в Україні — останні новини
Раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що 29 травня в Україні триватиме період холодної погоди. Вночі істотних опадів не передбачається. Вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози.
Нагадаємо, Главред писав, що сьогодні, 27 травня, погода в Україні буде дощовою. Найтепліше буде на території південних і південно-західних областей. Там температура повітря підвищиться до 25-28 градусів тепла.
Напередодні стало відомо, що на Одеську область насувається циклон Jule, який принесе погіршення погоди та зниження температури повітря. Він замінить антициклон Alexander.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
