Буде майже +30: у які регіони прийде спекотна погода

Погода у багатьох областях буде дощовою та вітряною.

Прогноз погоди в Україні на 3 червня

Що дізнаєтесь:

Якою буде погода 3 червня

У яких областях будуть дощі

Де температура повітря підвищиться до +26 градусів

Погода в Україні буде місцями прохолодною. У багатьох областях очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Погода 3 червня

Температура повітря підвищиться до 22-26 градусів тепла. У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях буде прохолодніше. Там температура повітря підвищиться лише до 17-20 градусів тепла.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

"Вітер повіватиме з південного сходу. Уважно - на півночі України, у центрі та на півдні завтра можливі сильні пориви, будьте обережні", - зазначає Діденко.

У середу дощі будуть у більшості областей України. Лише на сході буде сухо.

Погода у Києві 3 червня

У Києві у середу, 3 червня, буде хмарно. Там також дощитиме і буде рвучкий південно-східний вітер.

"Зниження температури повітря до +17, +18 градусів. Завтра одягніться трохи тепліше.

Прогноз погоди в Україні на 3 червня

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

