Кінець 'привілеїв': одна з країн ЄС вимагає скасувати захист для українських чоловіків

Варшава також підтримує скасування спеціальних пільг для українських біженців на користь стандартних міграційних правил.

Тимчасовий захист для українців у ЄС

Головне з новини:

Польща підтримує обмеження захисту для українських чоловіків

Варшава пояснює позицію дефіцитом кадрів на фронті в Україні

Польща виступає за стандартні міграційні правила для українців

Польща підтримує ідею обмежити доступ до тимчасового захисту в ЄС для українських чоловіків призовного віку. За даними RMF24, у Варшаві вважають логічним, що особи, які не мають права на законний виїзд з України, не повинні отримувати статус захисту в європейських країнах.

"На нашу думку, це не викликає жодних суперечок, щоб особи, які й так не можуть легально виїхати з України, не могли отримати тимчасовий захист у ЄС", - зазначив польський дипломат.

За інформацією джерел, польська сторона вважає, що таке рішення також сприятиме конструктивним відносинам із Києвом, який підтримує обмеження через гострий дефіцит військових ресурсів. Окрім цього, Варшава виступає за поступове скасування спеціальних пільг для українських біженців і перехід до стандартних міграційних правил.

Водночас Польща не підтримує підхід, за яким доступ до захисту обмежується залежно від регіону походження українців. Така модель, яку вже застосовує Норвегія, передбачає виключення з автоматичного захисту людей із "відносно безпечних" областей, зокрема Львівської, Волинської та Закарпатської.

Раніше Euractiv повідомив, що низка європейських країн розглядає можливість виключення українських чоловіків призовного віку з розширеної програми тимчасового захисту, яка після початку повномасштабної війни надала притулок понад чотирьом мільйонам громадян України.

Українські біженці в Європі / Інфографіка: Главред

Скільки біженців повернуться в Україну після війни - прогноз ООН

Представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт заявила, що продовження війни призведе до того, що все менше людей захочуть повернутися.

"Чим довше ви проживаєте в країні, яка вас прийняла, тим менша ймовірність вашого повернення. У липні 2024 року хотіли повернутися 61% біженців. У грудні 2025 року - 49%. Серед ВПО ці цифри становлять 73 і 35% відповідно", - сказала представниця УВКБ ООН.

За її словами, близько 4,3 мільйона українців отримали тимчасовий притулок за кордоном під час війни.

"Модель показує, що додому повернуться 3-3,5 мільйона після завершення війни", - підкреслила вона.

Згідно з прогнозами ООН, більше українців повернеться з півдня та сходу Європи, менше - з півночі континенту.

Нагадаємо, Главред писав, що Німеччина підтримує зусилля України щодо збереження мобілізаційного та людського ресурсу, тому в Берліні готують механізми для повернення українських біженців на батьківщину.

Раніше у Єврокомісії заявили, що питання про повернення українських чоловіків призовного віку, які перебувають під тимчасовим захистом, наразі не стоїть на порядку денному ЄС.

Напередодні стало відомо, що українські чоловіки, які перебувають у Німеччині чи інших державах ЄС, можуть бути повернуті на батьківщину лише за рішенням місцевих органів влади.

Про джерело: RMF24.pl RMF24.pl — польський інтернет‑новинний портал, що публікує актуальні новини про події в Польщі та світі. Сайт містить тексти, відео, фото, інтерв’ю, репортажі та прямі трансляції журналістів. Цей портал є онлайн‑службою новин радіостанції RMF FM (Radio RMF FM) і входить до медіагрупи Grupa RMF, що належить міжнародному медіаконгломерату Bauer Media Group

