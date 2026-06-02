Набір школярів на літню практику в ТЦК та СП: в поліції зробили заяву

Юрій Берендій
2 червня 2026, 19:23
У поліції Черкаської області спростували повідомлення про нібито набір підлітків на "практику" до ТЦК.
Новини Черкас - в поліції спростували інформацію про набір школярів у ТЦК та СП

Про що повідомили в поліції:

  • Інформація про набір підлітків до ТЦК та поліції є фейком
  • Правоохоронці не залучають неповнолітніх до служби

У мережі почала поширюватися неправдива інформація про нібито набір школярів віком від 15 до 17 років на літню практику до поліції та територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП). У Національній поліції Черкаської області офіційно спростували ці повідомлення.

"Головне управління Національної поліції в Черкаській області звертає увагу громадськості на поширення оголошення нібито від імені Національної поліції України щодо набору школярів віком 15–17 років на літню практику на посади "асистента дільничного", "молодшого співробітника ТЦК" та "оформлювача повісток". Повідомляємо, що інформація є недостовірною та не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

У поліції Черкаської області наголосили, що Національна поліція України не здійснює і не ініціювала жодного набору неповнолітніх для виконання будь-яких службових обов’язків.

Громадян закликають не поширювати подібні повідомлення та уважно ставитися до інформації з неперевірених джерел. У разі виявлення фейкових матеріалів просять повідомляти про це на спецлінію 102.

У Черкаському обласному ТЦК пояснили, що кількість груп ТЦК на Черкащині постійно змінюється залежно від мобілізаційних потреб і оперативної обстановки. Вручення повісток відбувається цілодобово, а склад груп формують відповідно до постанови Кабінету Міністрів. Таким чином забезпечується повнота і своєчасність мобілізаційних заходів.

Також раніше повідомлялося, що з 1 червня в Україні набудуть чинності нові правила мобілізації, які передбачають підвищення порогів середньої зарплати для підприємств при бронюванні співробітників і перегляд списків військовозобов’язаних. Юрист Нікіта Муренко роз’яснив, що це стосується і виключення з бронювання працівників із сумісництвом, щоб удосконалити систему мобілізації.

Як раніше повідомляв Главред, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець висловив занепокоєння порушеннями прав громадян під час мобілізації і закликав Міноборони невідкладно створити робочу групу для контролю за дотриманням прав. Він підкреслив, що без врахування цих проблем говорити про реформи мобілізації передчасно.

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

