Росія має два сценарії посилення ударів: до чого готуватися українцям

Росіяни можуть взяти певну паузу в ударах для накопичення запасів.

Коли Росія може посилити обстріли

Головне із заяви Мусієнка:

Путін прагне створити "картинку сили" для росіян

РФ може бити по енергетиці під час спеки

Восени атаки також можуть посилитися

Країна-агресор Росія не відмовиться від терору цивільного населення і може посилити атаки. Наразі існує два ймовірні сценарії ворожих ударів. Про це сказав військовий експерт та військовослужбовець Сил ТрО Олександр Мусієнко в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, Росія не може реалізувати свої стратегічні цілі на фронті, тому російський диктатор Володимир Путін намагається створити "картинку перемоги" для власного населення.

"Путін шукає щось, що йому створить для російської аудиторії та для світу якусь картинку сили. Що він контролює ситуацію. Іншого шляху, окрім терористичних злочинів, окрім ось цих актів терору проти цивільного населення в нього просто немає", - наголосив експерт.

Мусієнко вважає, що зараз є два можливі варіанти розвитку подій щодо ворожих обстрілів. Зокрема, росіяни можуть спробувати створити проблеми в енергетиці саме під час пікового навантаження через активне використання кондиціонерів влітку.

Водночас інший варіант полягає в тому, що ворог може взяти певну паузу для накопичення запасів, щоб спробувати зірвати початок опалювального сезону у вересні.

Експерт зауважив, що щоб накопичити запаси окупанти можуть застосовувати менше балістики та більше дронів, але терор не зупиниться.

"І на осінь, якщо ми говоримо про можливість відновлення восени реального переговорного процесу, це, звичайно, може посилитися", - підсумував він.

Російські ракети

Чому Росія лякає атаками на Київ

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що Росія використовує погрози нових масованих ударів по Києву не лише для тиску на Україну, а й як інструмент впливу на США та Китай.

За його словами, особлива увага Росії до Києва пов’язана з політичним і символічним значенням столиці.

"Москва прагне створити картинку міста у вогні та димі, що нагадує перші години повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. При цьому вона прагне розтрубити на весь світ, що Київ розбомблений, налякати, щоб люди були на нервах. Інформаційний супровід атак — це дуже важлива складова", - зауважив він.

Як повідомляв Главред, в ніч на 2 червня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичної зброї. Постраждали понад 50 осіб. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих. Пошкодження зафіксовані в різних районах міста.

Внаслідок удару окупантів по Дніпру частково зруйновано двоповерховий будинок, спалахнула пожежа. Також руйнування зафіксовано в кількох квартирах у чотириповерховому будинку. Внаслідок орожої атаки загинуло щонайменше 6 осіб, зокрема, один рятувальник, ще понад 36 осіб отримали поранення.

Також цієї ночі РФ атакувала Запоріжжя, Харків, Суми, Чернігів, Шостку, Житомир, Хмельницький, Староконстантинів та інші населені пункти. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил було зафіксовано 729 засобів повітряного нападу, а саме – 73 ракети та 656 БпЛА різних типів.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

