Новий валютний стрибок: курс НБУ на 3 червня

Ангеліна Підвисоцька
2 червня 2026, 16:42
НБУ опублікував офіційний курс валют на середу, 3 червня.
Курс валют в Україні на 3 червня / Колаж: Главред, фото: pexels

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 3 червня 2026 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара на 3 червня

На середу, 3 червня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 44,33 грн/дол. Таким чином, гривня на 3 копійки послабила свої позиції щодо американської валюти.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро на 3 черня

Курс євро виріс. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 51,66 грн/євро. Таким чином гривня на 7 копійки послабила свої позиції.

Курс злотого на 3 червня

2 червня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 12,19 грн/злот. 3 червня курс встановили на рівні 12,20 грн/злот. Гривня подешевшала на 1 копійку.

Що буде з гривнею у 2026 році - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів Главреду, що буде з гривнею у 2026 році. Він зазначив, що у 2026 році немає підстав для значних коливань курсу гривні. Зірвати курс можуть лише погані події на фронті.

"Але для таких подій зараз немає жодних підстав. Тому що навіть ці кошти, виділені Україні Євросоюзом, дозволяють нам забезпечувати армію і всі силові структури на рівні не гіршому або навіть кращому, ніж у 2024 та 2025 роках. Відтак, враховуючи ці обставини, можна бути спокійними за курс гривні у 2026 році: він буде приблизно в сьогоднішніх межах", - зазначив Новак.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, курс долара в Україні може зрости до 46 гривень вже до кінця року. Про це сказав економіст та радник президента у 2019-2024 роках Олег Устенко. Він зауважив, що в держбюджет України закладено середньорічний курс на рівні 45,5 гривень за долар.

Нагадаємо, Національний банк України встановив новий офіційний курс долара на 25 травня на рівні 44,26 грн/дол., що на 3 копійки більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно послабила свої позиції щодо американської валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявляв, що наприкінці травня валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, попри підвищений попит на валюту та зовнішні ризики.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

