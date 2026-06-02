62-річний Бред Пітт провів вечір у Парижі зі своєю 33-річною коханою - ЗМІ

Віталій Кірсанов
2 червня 2026, 15:53
Інес де Рамон обіймає посаду віце-президента ювелірної компанії.
Бред Пітт провів вечір у Парижі зі своєю 33-річною коханою / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/inesdrmn

Коротко:

  • Про роман Бреда Пітта та Інес де Рамон стало відомо наприкінці 2022 року
  • Закохані відвідали концерт рок-гурту Red Hot Chili Peppers

62-річний голлівудський актор Бред Пітт знову опинився в центрі уваги. Зірку помітили під час романтичної прогулянки Парижем разом з його обраницею — 33-річною Інес де Рамон, яка обіймає посаду віцепрезидента ювелірної компанії.

Як повідомляє видання Hola!, пара провела насичений вечір у французькій столиці. Спочатку закохані відвідали концерт легендарної американської рок-групи Red Hot Chili Peppers, а потім вирушили на зустріч із друзями.

Після музичного заходу Пітт і де Рамон приєдналися до режисера Девіда Фінчера та його дружини. Відомо, що актор і режисер зараз працюють над новим комедійним проєктом "Пригоди Кліффа Бута".

Компанія провела час за вечерею і не поспішала завершувати вечір — зустріч тривала до самої півночі.

Про роман Бреда Пітта та Інес де Рамон стало відомо наприкінці 2022 року. Спочатку пара намагалася не афішувати стосунки, проте з часом вони все частіше почали з'являтися разом на публічних заходах. За інформацією інсайдерів, закохані серйозно розглядають можливість офіційно оформити свої стосунки.

Раніше Главред повідомляв, що британська співачка Дуа Ліпа та актор Каллум Тернер офіційно стали чоловіком і дружиною. Весільна церемонія відбулася 31 травня в районі Мерілебон у Лондоні й тривала близько 40 хвилин. Урочистість відбулася напередодні масштабного святкування в Італії, яке пара планує провести в колі близьких і друзів.

Легендарний голлівудський актор і режисер Клінт Іствуд, якому 31 травня виповнилося 96 років, завершив свою кар'єру в кіно. Таким чином, останньою роботою Іствуда в кіно стала судова драма "Присяжний №2", що вийшла у 2024 році, яку він зняв як режисер. Як актор він востаннє з'являвся на екрані у своєму попередньому режисерському проєкті "Чоловічі сльози".

Про особу: Бред Пітт

Вільям Бредлі Пітт — американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської гільдії кіноакторів і двох нагород Британської кіноакадемії. Лауреат премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" — переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року — та за найкращу чоловічу роль другого плану у стрічці "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє"Вікіпедія".

