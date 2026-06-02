62-річний Бред Пітт провів вечір у Парижі зі своєю 33-річною коханою - ЗМІ

Коротко:
- Про роман Бреда Пітта та Інес де Рамон стало відомо наприкінці 2022 року
- Закохані відвідали концерт рок-гурту Red Hot Chili Peppers
62-річний голлівудський актор Бред Пітт знову опинився в центрі уваги. Зірку помітили під час романтичної прогулянки Парижем разом з його обраницею — 33-річною Інес де Рамон, яка обіймає посаду віцепрезидента ювелірної компанії.
Як повідомляє видання Hola!, пара провела насичений вечір у французькій столиці. Спочатку закохані відвідали концерт легендарної американської рок-групи Red Hot Chili Peppers, а потім вирушили на зустріч із друзями.
Після музичного заходу Пітт і де Рамон приєдналися до режисера Девіда Фінчера та його дружини. Відомо, що актор і режисер зараз працюють над новим комедійним проєктом "Пригоди Кліффа Бута".
Компанія провела час за вечерею і не поспішала завершувати вечір — зустріч тривала до самої півночі.
Про роман Бреда Пітта та Інес де Рамон стало відомо наприкінці 2022 року. Спочатку пара намагалася не афішувати стосунки, проте з часом вони все частіше почали з'являтися разом на публічних заходах. За інформацією інсайдерів, закохані серйозно розглядають можливість офіційно оформити свої стосунки.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що британська співачка Дуа Ліпа та актор Каллум Тернер офіційно стали чоловіком і дружиною. Весільна церемонія відбулася 31 травня в районі Мерілебон у Лондоні й тривала близько 40 хвилин. Урочистість відбулася напередодні масштабного святкування в Італії, яке пара планує провести в колі близьких і друзів.
Легендарний голлівудський актор і режисер Клінт Іствуд, якому 31 травня виповнилося 96 років, завершив свою кар'єру в кіно. Таким чином, останньою роботою Іствуда в кіно стала судова драма "Присяжний №2", що вийшла у 2024 році, яку він зняв як режисер. Як актор він востаннє з'являвся на екрані у своєму попередньому режисерському проєкті "Чоловічі сльози".
Вас може зацікавити:
- Джерело розкрило, скільки чоловіків було в Анджеліни Джолі після Пітта
- Прийомна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта завдала ще одного удару по своєму батькові
- Тигрові шорти та вогняне волосся: як виглядає біологічний син Джолі та Пітта
Про особу: Бред Пітт
Вільям Бредлі Пітт — американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської гільдії кіноакторів і двох нагород Британської кіноакадемії. Лауреат премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" — переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року — та за найкращу чоловічу роль другого плану у стрічці "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє"Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред