Олень Борис після тривалого лікування зробив перші кроки: що з ним зараз

Олень Борис почав робити перші кроки на травмовану внаслідок ДТП ногу.

Олень Борис зробив перші кроки після травми

Головне:

Олень Борис демонструє перші ознаки відновлення після важкої травми

Бориса перевели у відкритий вольєр, де він може вільно гуляти під сонцем

Тварина почала робити перші кроки, спираючись на травмовану ногу

Зірковий олень Борис, після тривалого лікування вперше почав робити кроки, спираючись на травмовану ногу. Про це повідомили у Центрі порятунку диких тварин.

Зазначається. що після першої аварії Борис отримав перелом, який довго загоювався. У цей час м’язи кінцівки атрофувались, адже тварина перебувала у виснаженому стані та не могла наступати на ногу.

"І ось, завдяки лікуванню, якісній годівлі та цілодобовому догляду нашої пані Наталі, ми нарешті бачимо прогрес", - написали волонтери.

У Центрі сподіваються, що у відкритому вольєрі, де Борис має достатньо сонця та простору для руху, він поступово відновить м’язи кінцівки.

"Неймовірно радіємо кожному успіху нашого оленя та продовжуємо крок за кроком рухатися до його відновлення", - зазначили у Центрі порятунку.

Дивіться відео про те, як зараз виглядає олень Борис:

Як раніше повідомляв Главред, стан оленя Бориса, який травмувався у двох ДТП, доволі важкий через серйозні проблеми з внутрішніми органами. У Центрі порятунку диких тварин зазначають, що лікування проходить непросто, адже тварина категорично не переносить ін’єкцій.

Раніше повідомлялося, що через стрімке й небезпечне розростання травмованого рога Бориса ветеринарам довелося терміново проводити складну операцію, хоча ослаблений організм тварини міг не витримати наркозу.

Нагадаємо, після нової ДТП з оленем Борисом під час перевезення до центру реабілітації ветеринари говорили про сильний стрес у тварини, який міг ускладнити подальше лікування та відновлення. В аварію потрапив автомобіль працівників Центру порятунку диких тварин. За словами очевидців, водій іншої машини заснув за кермом.

Про джерело: Центр порятунку диких тварин Центр порятунку диких тварин - це місце тимчасового перебування та лікування для тварин. Працівники центру рятують тварин із найгарячіших точок Донеччини та Луганщини. У цнтрі також лікують та реабілітуємо диких тварин, що постраждали від війни та жорстокості. Центром опікується Наталія Попова.

