"Будемо лікувати": Ольга Сумська в лікарні повідомила про діагноз

Актриса розповіла, як проходить її лікування.

Ольга Сумська — діагноз

Відома українська актриса Ольга Сумська раптово з'явилася в лікарні та розповіла про проблеми зі здоров'ям. У своєму Instagram вона повідомила, що її підводять очі.

За словами Сумської, вона почала відчувати дискомфорт під час носіння лінз та інші неприємні симптоми. Спочатку зірка думала, що це всього лише втома, проте виявилося, що це були перші "дзвіночки" діагнозу.

"Зараз будемо лікувати синдром сухого ока", — повідомила Ольга.

Актриса показала, як проходить її лікування в клініці, і підкреслила, що не можна ігнорувати навіть невеликий дискомфорт в очах, щоб не пропустити серйозні проблеми зі здоров'ям.

"Я все життя ношу лінзи, працюю під дуже яскравим світлом на сцені, і це позначається... Останнім часом я почала помічати дискомфорт: очі швидко втомлювалися, з'являлося відчуття сухості, ніби "пісок" в очах. Спочатку здається, що це просто перевтома або занадто багато часу в телефоні. Але насправді це можуть бути прояви синдрому сухого ока", — поділилася Сумська.

Про особу: Ольга Сумська Ольга Сумська — українська акторка та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

