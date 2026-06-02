Жінка порівняла ціни на продукти в Україні та Німеччині: різниця здивувала

Порівнювалися базові продукти, які купляють майже всі українці.

Порівняння цін в Україні та Німеччині

Українка вирішила провести експеримент та порівняти ціни на продукти в Україні та Німеччині. Для цього вона обрала товари повсякденного вжитку — хліб, молоко, яйця, м’ясо та овочі. Відповідне відео оприлюднила користувачка lyudmyla.rusina у TikTok.

Авторка ролика зосередилася на реальній різниці вартості продуктового кошика для українців у Німеччині та всіх, хто хоче зрозуміти рівень цін за кордоном.

Так, дорожчими в Україні виявилися огірки (89 грн проти 52 грн), помідори (159 грн в Україні та 145 в Німеччині), лимони ( 139 грн проти 130) та молоко, вартість якого в Україні складає 60 грн, а в Німеччині 49 грн.

Водночас дешевше в Україні можна купити наступні продукти:

авокадо: ціна в Україні 129 грн – ціна у Німеччині 135 грн;

картопля: 17 грн – 40 грн;

апельсини: 65 грн – 90 грн;

хліб: 35 грн – 104 грн;

макарони: 65 грн – 104 грн;

свинина: 240 грн – 376 грн;

фарш: 210 грн – 234 грн;

курятина: 220 грн – 520 грн;

яйця: 38 грн - 130 грн;

олія 70 грн – 93 грн;

цукор: 28 грн – 52 грн;

борошно: 21 грн – 30 грн.

яблука: 65 грн – 88 грн.

Жінка додала, що на кінцеву ціну суттєво впливають акційні пропозиції, які часто можна зустріти у супермаркетах.

"Ну що, як вам ціни? Я вчергове здивована! Ціни майже однакові, а доходи — зовсім різні", - додала авторка ролика.

В Україні зростають темпи подорожчання продуктів

Економіст і виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявляв, що Україна потрапила до топ-15 країн світу за темпами зростання цін на продукти харчування, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).

Він підкреслив, що Продовольча та сільськогосподарська організація ООН прогнозує, що продовольча інфляція в країні може сягнути 9,2% у річному вимірі.

"Загалом, 9% росту цін на продовольство – це не так суттєво. Наприклад, у США ціна на різдвяну індичку зросла за рік на 12%, але чомусь Штатів немає в цьому списку", - додав експерт.

Економіст Олег Пендзин звернув увагу, що через скорочення пропозиції свинини та зниження доходів населення, українці масово переходять на курятину, яка залишається найдоступнішим видом м’яса. Також він зауважив, що яловичина для більшості стала надто дорогою і її споживання суттєво впало.

У зв’язку зі сезонним скороченням запасів в Україні стрімко дорожчає торішня картопля, ціни на яку піднялися до 6–12 гривень за кілограм. Дефіцит якісної продукції у виробників та стабільний попит підтримують подальше подорожчання.

Як повідомляв Главред, через сезонне виснаження запасів і дефіцит якісної моркви в Україні ціни на цей базовий овоч також зросли вже на 27%. Ринок стикається з нестачею товару високої якості, що дає виробникам змогу підвищувати оптові ціни.

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

