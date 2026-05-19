Реформа ЗСУ: Сирський назвав нові умови зарплат, мобілізації та звільнення з армії

Сирський заявив, що в Україні триває робота над новою системою контрактів, механізмом звільнення військових зі служби та моделлю виплат військовим.

Сирський назвав нові умови зарплат, мобілізації та звільнення з армії

Ситуація на українському фронті залишається динамічною та напруженою: попри інтенсивні наступальні дії ворога на кількох ключових напрямках, Сили оборони дедалі частіше перехоплюють ініціативу завдяки принципу активної оборони. Водночас військове керівництво готує масштабну реформу військової служби. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про реальну зміну характеру бойових дій, загрозу розширення лінії фронту, а також про деталі нових контрактів, чіткі терміни ротацій та оновлену систему грошового забезпечення для захисників.

Главред зібрав головне із заяв Олександра Сирського в інтерв’ю YouTube каналу "Мілітарний".

Яка ситуація на фронті

Олександр Сирський повідомив, що російські окупаційні війська продовжують інтенсивні наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля одразу на кількох напрямках. Серед пріоритетних він назвав Покровський, Очеретинський, Олександрівський, Костянтинівський, Лиманський та частково Куп’янський напрямки.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

"Крім того, проводяться дії невисокої інтенсивності вздовж державного кордону в Харківській області, в Сумській області. Але ж ми також проводимо активні дії, ми повністю використовуємо наш принцип активної оборони. Тобто, ми проводимо контратакуючі дії там, де це необхідно, і наступальні дії там, де це можливо", - сказав він.

Головнокомандувач ЗСУ нагадав, що під час попередньої фази наступу, яка завершилася наприкінці квітня, українським силам вдалося звільнити близько 500 квадратних кілометрів території на Олександрівському напрямку, а також 12 населених пунктів. За його словами, бойові дії не припинилися, а перейшли в іншу фазу.

Він також зазначив, що інтенсивність російських наступальних дій знизилася, тоді як кількість українських контратак і наступальних операцій зросла. Як приклад Сирський навів добу, протягом якої вперше кількість українських наступальних дій перевищила аналогічні дії противника, що свідчить про зміну характеру бойової активності на фронті.

"Незважаючи на такі тенденції, звичайно, не можна розслаблятися, тому що ворог сильний. На Покровському напрямку він зосередив майже 99 тисяч особового складу, і це найбільше угруповання взагалі, яке є у нього на різних ділянках фронту. Тому, звичайно, це величезна цифра, і ми робимо все, щоб цю цифру зменшити. На основних напрямках ворог продовжує активні наступальні дії на рівні 35-40 штурмових дій на добу. На інших напрямках ця інтенсивність значно менша", - підсумував він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Демобілізація в Україні – що пропонується

Сирський пояснив, що демобілізація можлива лише після завершення війни та дії особливого періоду, тоді як нині йдеться саме про звільнення військовослужбовців під час бойових дій.

"Це важливе питання, яке відкриває для наших військовослужбовців світло в кінці тунелю. І над цим ми активно працюємо, працюємо активно разом з Міністерством оборони. Усі анонсовані президентом України ініціативи ми розглянули серед керівного складу", - повідомив він.

Він також зазначив, що детально опрацьовано всі положення контрактів і системи додаткового грошового забезпечення, після чого розпочато обговорення цих питань безпосередньо у військових частинах.

За його словами, нині впроваджено модель, за якої до обговорення залучаються самі військовослужбовці, а також проводиться аналіз і збір зворотного зв’язку, щоб врахувати як позитивні, так і можливі проблемні аспекти. Сирський підкреслив, що це чутливий процес, оскільки відбувається одночасно з війною та мобілізацією, яка супроводжується втратами.

"З іншого боку, ця мобілізація повинна мати якесь логічне завершення. Люди, які воюють, особливо тривалий час, повинні мати вихід і можливість мати після звільнення від строчку, в залежності від того терміну, який він провів на полі бою. Тобто цей процес триває наразі", - сказав він.

Яка проблема демобілізації в Україні

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що питання демобілізації військовослужбовців є складним і потребує збереження балансу. Він пояснив, що Росія постійно нарощує чисельність свого війська та кількість контрактників, тому Україна має відповідно реагувати на зростання сил противника.

За його словами, також необхідно враховувати збільшення кількості російських підрозділів, адже це створює додаткові загрози. Усі процеси мають бути керованими та не хаотичними.

"Якщо ми звільняємо певну кількість військовослужбовців, ми повинні чітко розуміти, що ми стільки ж, а можливо більше, наберемо. Ну, не менше точно. Ось в цьому заключається складність", - вказав він.

Сирський наголосив, що механізм рішень у цій сфері має бути гнучким і адаптованим до змін на полі бою. Крім того, він має бути реалістичним і забезпеченим належним фінансуванням, оскільки йдеться про значні витрати.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Що відомо про нові контракти для військових в Україні з чіткими термінами служби

Сирський повідомив, що запропоновані терміни контрактів, імовірно, є остаточними, оскільки під час обговорення враховували різні підходи військовослужбовців. Зокрема, розглядалася можливість запровадження короткострокових контрактів на 6–9 місяців для тих, хто вже звільнився зі служби за станом здоров’я після поранення, але має бажання знову повернутися до війська.

Він уточнив, що такі особи зможуть повторно долучатися до служби на термін 6, 9 або 10 місяців, причому мінімальний варіант становитиме шість місяців, оскільки саме короткі контракти користуються попитом.

"Наступна категорія — це для тих, хто зараз у війську, вони можуть заключити нові контракти на десять місяців", - розповів він.

Як зміняться умови для мобілізованих

Сирський також зазначив, що для новобранців передбачені довші контракти — на два, три роки і більше, і кожен зможе обрати відповідний формат служби. Окремо передбачено варіант для тих, хто не підписує контракт, тобто проходження служби за мобілізацією.

У такому випадку всі військовослужбовці отримуватимуть однакове базове грошове забезпечення та передбачені надбавки. За словами Сирського, це нова модель, яка вперше запроваджується у країнах, що ведуть активні бойові дії.

Умови контракту "18-24" / Інфографіка: Главред

Як змінять зарплату військовим

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що ще одним напрямом реформи є система грошового забезпечення, де вже враховуються коефіцієнти та додаткові виплати залежно від рівня ризику виконуваних завдань. Також передбачається підвищення виплат для військовослужбовців, які перебувають на тилових посадах.

"Мінімальний рівень грошового забезпечення – 30 тисяч. Буде. А далі доплати для категорій, в першу чергу, для тих категорій, які беруть участь в активних бойових діях. В першу чергу, це для службовців механізованих, мотопіхотних, десантних, десантно-штурмових, бригад морської піхоти, тобто ті посади, яких бракує на полі бою. Це повинно створити додатковий стимул", - наголосив він.

Він уточнив, що після ухвалення відповідних змін буде визначено чітку формулу розрахунку виплат, яку затвердить Генеральний штаб. Розмір грошового забезпечення залежатиме як від рівня мобілізації, так і від ситуації на полі бою.

Коли мають прийняти зміни до термінів військової служби

Сирський зазначив, що у разі затвердження проєкту, який має бути реалізований до кінця травня, ці зміни почнуть впроваджуватися та стануть незворотними. Спочатку їх мають офіційно оприлюднити й затвердити, після чого розпочнеться етап практичного впровадження.

Нові правила ротації – скільки має перебувати військовослужбовець на передовій за новими правилами

Сирський, коментуючи питання чітких строків ротації військовослужбовців на передовій, зазначив, що це складний процес, який значною мірою визначається особливостями сучасної війни, особливо останніх двох років. За його словами, через масове застосування дронів формуються зони ураження радіусом від 30 до 50 кілометрів, у які неможливо без ризику завозити не лише військову техніку, а й цивільний транспорт.

Він пояснив, що поява таких зон суттєво змінила тактику та оперативне мистецтво, а також вплинула на уявлення про глибину і ширину фронту. З’явилося нове поняття — зона інфільтрації, що ускладнює планування та виконання ротацій.

"І все це, звичайно, накладає певні особливості, в тому числі і на ротацію наших військовослужбовців. Тому що зараз процес ротації, заміна на позиціях – це, в принципі, така ж військова операція, як і наступ. Тобто до цього треба детально готуватися", - сказав він.

Сирський додав, що для забезпечення ротацій необхідно організовувати прикриття транспорту, зокрема використання наземних роботизованих платформ і заходів вогневого прикриття, а також забезпечувати логістику, боєкомплект і постачання продовольства для підрозділів, які висуваються для заміни.

Він наголосив, що цей процес є надзвичайно складним і займає значну частину роботи штабів. За його словами, вже проведено розрахунки щодо чисельності особового складу в бригадах і підрозділах у районах бойових дій, а також військових, які перебувають безпосередньо в зоні операцій і отримують підвищене грошове забезпечення.

"Тобто в нас є всі умови створити три зміни і забезпечити підготовку той зміни, яка буде йти на заміну для ротації на наших полігонах, на майданчиках, які для цього пристосовані. Таким чином ми плануємо не тільки, скажімо, забезпечити ротацію, а й забезпечити постійну підготовку тих військовослужбовців, солдатів, сержантів, які готуються до виконання цих місій", - розповів він.

Сирський повідомив, що визначено щомісячну контрольну дату - 15 число кожного місяця, для перевірки стану ротацій військовослужбовців. У цей період спеціальні офіцерські групи з великих штабів здійснюють перевірку бригад: як ведеться облік особового складу на передових позиціях, чи налагоджений зв’язок із військовими, а також як враховується термін їх перебування на фронті. Паралельно уточнюються дані щодо підрозділів, які мають здійснювати заміну, щоб вибудувати чітку систему контролю і уникнути критичних збоїв у процесі.

Він зазначив, що хоча загалом ініціативу сприйняли позитивно, частина військових висловлює сумніви щодо її практичної реалізації через нестачу ресурсів і можливостей.

"Звичайно, це складна (операція, - ред.). Тому ми надаємо місяць, тому що ми розуміємо, що просто так по команді всі встали і пішли, такого не буде точно. Тому що цей процес залежить від багатьох факторів, від стану погоди, від всього абсолютно, в тому числі і дронової активності", - наголосив головком.

За словами головнокомандувача, ротація є складним і ризикованим процесом, який фактично прирівнюється до окремої військової операції, що потребує ретельного планування з урахуванням логістики, боєпостачання та прикриття.

Він також наголосив, що, за оцінками, приблизно два місяці військовослужбовець здатний зберігати максимальну бойову ефективність на позиціях, після чого накопичується фізична й психологічна втома, що робить необхідною його заміну. Саме з цієї логіки й вибудовується система ротацій.

Втрати росіян ростуть

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що найвищою цінністю для української армії залишаються життя і здоров’я військовослужбовців. Саме тому командування приділяє особливу увагу збереженню особового складу, тоді як втрати російських військ, за його словами, є значно більшими.

Він зазначив, що загальні втрати армії РФ на фронті приблизно у три з половиною рази перевищують українські, а співвідношення загиблих подекуди сягає семи-дев’яти разів на користь України.

"Тобто ми рухаємося в правильному напрямку і робимо все, щоб наші втрати наших службовців були як можна менші", - стверджує він.

Лінія фронту буде збільшуватись

Сирський також звернув увагу на складну ситуацію на фронті, протяжність якого становить близько 1200 кілометрів. За його словами, російські війська мають приблизно удвічі більше бригад і полків, однак Сили оборони України продовжують вести активні бойові дії.

Окремо головнокомандувач зауважив, що існує тенденція до розширення лінії фронту. Він нагадав про дані української розвідки та заяви президента України щодо потенційної загрози з боку Білорусі й можливих дій Росії на північному напрямку.

"Це реально, ми знаємо ці дані. Про те, що російський генштаб зараз активно прораховує і планує операції наступальних дій з півночі. Це означає, що фронт ще збільшуватиметься", - сказав він.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Реформа мобілізації в Україні - чи будуть знижувати мобілізаційний вік та чи призиватимуть жінок

Як писав Главред, питання зниження мобілізаційного віку в Україні, а також можливого обмеження виїзду за кордон для чоловіків віком 18–24 років наразі не перебуває на порядку денному навіть у контексті оцінки потенційних ризиків. Про це заявив заступник керівника Офісу президента та бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю 24 Каналу.

"Наразі питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду за кордон не розглядається", - наголосив він.

Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

За його словами, наразі такі ініціативи не розглядаються, однак ситуація може змінитися залежно від розвитку подій на фронті. Він наголосив, що на теперішній момент це питання навіть не обговорюється на рівні державних оцінок ризиків.

Паліса також повідомив, що примусова мобілізація жінок в Україні не планується. За його словами, служба для жінок залишається добровільною, і вони можуть укладати контракти на загальних умовах нарівні з чоловіками.

Водночас, коментуючи можливість запровадження спрощених або короткострокових контрактів для жінок, генерал зазначив, що Міністерство оборони працює над програмою з єдиними умовами для всіх категорій військовослужбовців.

"Умови будуть досить привабливі", - зазначив він.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

