Росіянам бракує сил для наступу: експерт розкрив новий задум ворога на фронті

Спроба росіян прорватися до Добропілля може завершитися черговим провалом через нестачу ресурсів.

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Окупанти намагаються захопити Костянтинівку, щоб посилити тиск на Покровськ і Мирноград / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ

Коротко:

РФ втратила можливість наступати одночасно на кількох напрямках

Костянтинівка залишається ключовою ціллю окупантів

Через 1–2 місяці росіянам може бракувати сил для наступу

На Покровському напрямку російська армія продовжує наступальні дії одразу на кількох ділянках фронту, однак її можливості дедалі більше обмежуються через значні втрати та нестачу резервів. Через це окупанти вже не здатні проводити масштабні синхронні операції та змушені діяти послідовно.

Про ситуацію на Покровському, Костянтинівському та суміжних напрямках розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу.

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За словами експерта, російське командування намагається об'єднати кілька ділянок фронту в єдиний наступальний задум. Південний напрямок охоплює райони Покровська, Мирнограда, Костянтинівки та Часового Яру, тоді як північний має розвиватися від Лимана в бік Слов'янська.

"Північний клин у них проблемний. Там у них не виходить своєчасно досягти цілей", – пояснив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Лакійчук зазначив, що для реалізації такого плану росіянам необхідно одночасно тиснути на різних напрямках, однак через виснаження сил вони втратили таку можливість.

"Вони не можуть вести одномоментні дії. Тому тут ми бачимо таку послідовність дій", – зазначив Лакійчук.

Окупантам потрібна Костянтинівка

Одним із ключових напрямків для окупантів залишається Костянтинівка. Захоплення міста, на думку російського командування, могло б посилити тиск на українські позиції поблизу Покровська та Мирнограда, а також створити додаткові загрози для оборони Часового Яру.

"Костянтинівку вони хотіли б захопити для того, щоб підтвердити Покровсько-Мирноградський виступ на північ від Покровська й Мирнограда", – сказав експерт.

Мирноград / Інфографіка: Главред

Нова спроба обходу українських сил

Водночас на Покровсько-Мирноградському напрямку окупанти продовжують шукати можливості для просування в бік Добропілля. За словами Лакійчука, цей план є спробою реалізувати попередній задум, який раніше не вдався.

"Добропільський виступ 2.0. Повтор Добропільського фальстарту для того, щоб обійти наші сили", – пояснив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Добропілля / Інфографіка: Главред

Втім, реалізація такого сценарію може виявитися надто складною для російських військ. Якщо прорив до Добропілля стане недосяжним, окупанти можуть змінити напрямок удару та зосередитися на Дружківці.

"Цілком можливий і такий розвиток дій", – зазначив експерт.

Росіянам може не вистачити сил для наступу

Лакійчук наголосив, що головною проблемою для російської армії залишається виснаження особового складу та резервів. Якщо українські захисники продовжать нинішню тактику оборони, потенціал ворога може суттєво скоротитися вже найближчим часом.

"Якщо так буде продовжуватися і якщо Сили оборони України будуть тримати таку тактику, то через місяць-два у них просто не буде чим наступати", – наголосив Лакійчук.

Окрему увагу експерт приділив ситуації навколо Костянтинівки. За його словами, українське командування стоїть перед складним вибором між подальшим утриманням позицій та можливим відходом на більш вигідні рубежі для збереження сил.

"Відходити на більш зручні позиції чи продовжувати сточувати цей російський наступ", – пояснив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Константинівка / Інфографіка: Главред

Водночас він підкреслив, що бої на цьому напрямку вже завдали противнику відчутних втрат.

"На півдні від Костянтинівки вони стерлися вже наполовину", – зазначив Лакійчук.

За словами експерта, рішення щодо подальших дій не можна відкладати надовго, адже з часом кількість доступних варіантів для маневру може суттєво скоротитися.

"Ця дилема теж має свій час, коли вже тільки один варіант бойових дій залишиться", – сказав він.

Де можуть розпочатися інтенсивні бої - думка експерта

Найближчим часом найзапекліші бої на фронті можуть розгорнутися за Костянтинівську, Покровсько-Мирноградську та Лиманську агломерації. Таку думку висловив військовий оглядач Іван Тимочко.

За його словами, саме ці напрямки залишаються пріоритетними для російського командування, яке намагатиметься зосередити там основні зусилля наступу.

Водночас на півдні України ситуація може розвиватися за іншим сценарієм. Експерт вважає, що російські війська, ймовірно, робитимуть ставку не на активне просування, а на утримання вже захоплених позицій. При цьому інтенсивність бойових дій у цьому районі може поступово зменшуватися.

Тимочко наголосив, що російська армія неодноразово демонструвала готовність утримувати позиції навіть за несприятливих умов. На його думку, окупанти можуть продовжувати оборону навіть у разі серйозних проблем із логістикою, оскільки раніше вже неодноразово жертвували значними ресурсами заради збереження контролю над зайнятими територіями.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин говорив, що на півдні України російські окупаційні війська помітно активізувалися. Найінтенсивніші бойові дії фіксуються на Гуляйпільському напрямку.

Крім того, російські окупаційні війська посилюють тиск на Костянтинівському та Слов'янському напрямках. Росіяни дотримуються тактики інфільтрації, хоча часом вдаються і до механізованих штурмів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, що речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що РФ зменшила активність диверсійно-розвідувальних груп на прикордонні у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

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Про персону: Павло Лакійчук Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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