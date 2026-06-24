РФ втрачає наступальний потенціал: анонсовано 'кардинальні зміни'

Окупанти втратили можливість оперативного перекидання сил і засобів.

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Росіяни мають проблеми з логістикою / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Головне із заяви Андрющенка:

РФ втратила можливість швидко перекидати сили

Окупанти маскують техніку й змінюють маршрути руху

У серпні можливе різке скорочення російських переміщень

Російські окупаційні війська втратили можливість оперативно перекидати свої сили і засоби на території Приазов'я без безпечних логістичних маршрутів. Про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі Еспресо.

За його словами, фіксується зменшення переміщень противника по всіх трасах і по всіх напрямках, але поки досить рано говорити, що це є прямий наслідок всіх ударів.

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Він додав, що в окупантів є певні графіки переміщень, яких вони намагаються дотримуватися.

"Щодо засобів протидії нашим дронам, то окупанти вдаються до маскування: дуже багато вантажівок перефарбували в синій колір, адже раніше основним кольором їхньої техніки був зелений. Крім того, збільшується кількість мобільних вогневих груп. Лише сьогодні нарахували нових 15 груп, які їхали в Маріуполь з Ростовської області і будуть патрулювати на території сухопутного Криму. Також росіяни дроблять колони, наскільки це можливо, і намагаються оминати сухопутний коридор, бо є інші дороги, якими можна їхати якусь частину маршруту", - зауважив Андрющенко.

Керівник Центру вивчення окупації каже, що від Маріуполя до Бердянська є щонайменше ще три дороги, якими можна потрапити, майже не виїжджаючи на сухопутний коридор.

"У підсумку можна сказати, що на сьогодні росіяни на території Приазовщини втратили можливість оперативного перекидання сил і засобів. А це означає, що вони, по суті, втратили повноцінний наступаючий потенціал для того, щоб здійснювати швидкі наступальні дії, які ми спостерігали свого часу, наприклад, на відтинках біля Гуляйполя або до Вугледара", - наголосив він.

На його думку, наразі такі наступальні дії неможливі, тому що росіяни не можуть забезпечити необхідне підкріплення, ротації, постачання боєкомплектів на лінію фронту.

"А враховуючи, що ми обрізаємо їм ці можливості, то таким чином збільшуємо напруження на самій трасі, контроль і фіксацію того, що там відбувається. Відповідно, спроможність росіян, в купі з ударами по логістиці, буде спадати. Я думаю, в серпні не буде подібної інтенсивності. А серпень буде саме той місяць, коли ми побачимо кардинальні зміни в російських переміщеннях на окупованих територіях", - підсумував Андрющенко.

Росіянам бракує сил для наступу

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук заявляв, що на Покровському напрямку російська армія продовжує наступальні дії одразу на кількох ділянках фронту, однак її можливості дедалі більше обмежуються через значні втрати та нестачу резервів.

За його словами, через це окупанти вже не здатні проводити масштабні синхронні операції та змушені діяти послідовно.

"Російське командування намагається об'єднати кілька ділянок фронту в єдиний наступальний задум. Вони не можуть вести одномоментні дії", - підкреслив він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що російські окупанти посилили наступ на території Харківської області. Ворог посилює тиск та збільшує кількість атак на Лиманському напрямку.

Виконувач обовʼязків заступника командира 19 армійського корпусу Юрій Мадяр говорив, що українські військові продовжують контролювати ситуацію в Костянтинівці та знищують російські підрозділи, яким вдалося проникнути до міської забудови. Загрози втрати контролю над населеним пунктом наразі немає.

Командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко вважає, що Росія може спробувати створити новий напрямок тиску на Україну з території Білорусі, однак для масштабної операції противнику потрібні значні ресурси.

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Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації, політик, активіст. Був радником мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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