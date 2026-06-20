Ворог відчує на полі бою: розроблено експериментальні засоби боротьби з дронами

Україна шукає ефективні технологічні рішення для підвищення виживаності українських підрозділів на полі бою.

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Україна розробила експериментальні засоби боротьби з дронами / Колаж: Главред, фото: Олександр Сирський

Що відомо:

В Україні змінюється характер війни

Україна розробила засоби боротьби з дронами

Характер війни в Україні почав змінюватися. Зараз Київ шукає ефективні технологічні рішення для підвищення виживаності українських підрозділів на полі бою, які страждають через масове застосування противником ударних дронів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Україна вже розробила експериментальні засоби боротьби з дронами. Найближчим часом будуть проаналізовані результати випробувань. Після цього очікується ухвалення рішення про нарощування виробництва та інтеграцію систем у підрозділи Сил оборони України.

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"З цією метою я відвідав демонстрацію експериментальних засобів боротьби з дронами... Під час демонстрації українські виробники представили перспективні розробки та продемонстрували їхню роботу в умовах, максимально наближених до бойових. Побачені результати підтверджують високий потенціал цих систем та їхню здатність у майбутньому суттєво знизити ефективність ворожих засобів повітряного нападу", — зазначив Сирський.

Він підкреслив, що з міркувань безпеки технічні характеристики, принципи роботи та сценарії застосування комплексів поки що не розголошуватимуться. Росіяни мають дізнатися про наші можливості вже на полі бою.

"Працюємо над тим, щоб технологічна перевага залишалася на нашому боці", — йдеться в повідомленні.

Олександр Сирський / Главред — інфографіка

Український досвід боротьби з дронами викликає інтерес фахівців

Як повідомляв Главред, особливу увагу аналітики приділяють українським напрацюванням у сфері протидії безпілотникам. За час повномасштабної війни Україна накопичила значний практичний досвід у боротьбі з ударними дронами типу "Шахед", застосовуючи мобільні засоби радіоелектронної боротьби, системи виявлення цілей та недорогі перехоплювачі.

На думку Херлі, саме ці рішення можуть стати основою для створення нових механізмів захисту об’єктів критичної інфраструктури та космічних компаній у регіонах підвищеного ризику.

Ситуація на фронті — останні новини

Як повідомляв Главред, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що на півдні України російські окупаційні війська помітно активізувалися. Найінтенсивніші бойові дії фіксуються на Гуляйпольському напрямку.

Військовий оглядач Іван Тимочко вважає, що найближчим часом найінтенсивніші бої можуть розгорнутися за Константинівську, Покровсько-Мирноградську та Лиманську агломерації.

Водночас речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що РФ знизила активність диверсійно-розвідувальних груп на прикордонній території в Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

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Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр — головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019–2024), командувач Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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