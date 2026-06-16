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Загроза прориву кордону з півночі: Сирський ухвалив важливі рішення

Марія Николишин
16 червня 2026, 13:10
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Безпілотну компоненту масштабують у складі бригад Територіальної оборони.
Загроза прориву кордону з півночі: Сирський ухвалив важливі рішення
Зміцнення оборони кордону / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне із заяви Сирського:

  • Україна формує нові частини безпілотних систем для захисту кордону
  • Це дозволить суттєво покращити розвідку та захист

Україна посилюватиме оборону державного кордону на північному напрямку. Для цього будуть створені абсолютно нові військові частини, які спеціалізуватимуться на безпілотних технологіях. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками наради щодо стану та готовності резервів.

"Для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань", - йдеться у повідомленні.

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За його словами, військове керівництво продовжить нарощувати спроможності тих підрозділів, які вже тримають оборону на цій ділянці фронту.

Крім того, безпілотну компоненту масштабують у складі бригад Територіальної оборони (ТрО), що дозволить суттєво покращити розвідку та захист визначених районів.

Також під час наради Головнокомандувач заслухав доповіді про доукомплектування військових частин технікою та озброєнням після виконання бойових завдань, назвавши забезпечення підрозділів ключовим пріоритетом.

Окрему увагу він приділив розвитку сержантського корпусу як основи боєздатності армії:

  • Майбутніх командирів відбиратимуть передусім серед воїнів, які довели свою ефективність у реальному бою.
  • Головні критерії - наявність лідерських якостей, авторитет серед побратимів та висока мотивація.

"ЗСУ продовжують послідовно зміцнювати сили, нарощувати потенціал резервів та готувати особовий склад до виконання завдань за будь-якого розвитку оперативної обстановки", - підсумував Сирський.

Олександр Сирський
Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Чи можливий наступ РФ з Білорусі

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявляв, що загроза відкриття нового фронту з боку Білорусі завжди була і залишатиметься доти, доки не закінчиться війна, а також доки президентом Білорусі є Олександр Лукашенко.

За його словами, загроза з боку Білорусі може мати різні рівні. Зараз – код жовтий.

"Тобто загроза є, і ми маємо бути максимально уважними. Як тільки на території Білорусі ми побачимо концентрацію російських військ або формування ударного угруповання, можна буде говорити про наближення коду червоного", - підкреслив він.

Загроза прориву кордону з півночі: Сирський ухвалив важливі рішення
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Загроза з Білорусі - останні новини

Як повіломляв Главред, представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко говорив, що на даний момент ознак масштабного нарощування білоруських військ біля кордону з Україною не фіксується, проте ризик провокацій і можливого вторгнення зберігається.

Українські бійці зазначили, що ділянка на Житомирщині перебуває під постійним наглядом, а ознак підготовки до наступальних дій не фіксують. На позиціях триває облаштування нових ліній оборони.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко вважає, що у контексті Білорусі для України найбільш реалістичними залишаються три сценарії. Перший передбачає спробу нового наступу на Київ. Другий - спробу захоплення Рівненської атомної електростанції, а третій — спробу перерізати логістичний маршрут Київ — Ковель.

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Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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