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РФ проникає в стратегічне місто на Донеччині та готується до захоплення - The Telegraph

Дар'я Пшеничник
23 червня 2026, 08:31
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Російських солдатів, які наступають з півдня, бачили навіть на північних околицях Костянтинівки.
ВСУ, Константиновка
Що відбувається у Костянтинівці / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Головне з новини:

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  • Частина Костянтинівки стала "сірою зоною"
  • ЗСУ спростовують оточення, тривають міські бої
  • Ворог намагається обійти місто з флангів

Костянтинівка - один із найважливіших опорних пунктів української оборони на Донбасі - опинилася під загрозою оточення. Російські війська зуміли проникнути на територію міста, через що його значна частина фактично перетворилася на "сіру зону", яку не контролює жодна зі сторін.

Про це повідомляє The Telegraph, аналізуючи поточне загострення на Східному фронті.

Стратегія флангових ударів та міські бої

За даними видання, окупанти намагаються повторити свій сценарій зразка 2025 року, який вони використовували під час боїв за Покровськ. Російське командування робить ставку на просування по флангах, аби перерізати логістичні шляхи ЗСУ та взяти місто у кільце. Повідомляється, що окремі групи російських військових, які наступали з південного напрямку, вже були помічені навіть на північних околицях Костянтинівки.

У Міністерстві оборони РФ поспішили заявити про "активізацію операцій" на південному заході та нібито оточення українських підрозділів. Проте в міських умовах ситуація динамічна і вкрай заплутана.

"Російські сили, які проникають у Костянтинівку, в міських умовах вкрай складно витіснити. Ситуація переросла у велику кризу", - поділився в інтерв'ю BBC український пілот БПЛА, що працює на цьому напрямку.

Офіційний Київ рішуче спростовує заяви ворога про повне оточення чи втрату контролю. Бригадний генерал Олександр Бакулін, командувач 19-м корпусом ЗСУ, наголосив, що ситуація хоч і важка, але контрольована, а суттєвого успіху противник не досяг.

Водночас українське командування не приховує присутності ворога у міських кварталах. За словами Бакуліна, наразі в межах міста перебуває близько 130 російських військовослужбовців, з якими ведуться бої.

Що на кону: погляд експертів

Захоплення Костянтинівки є критично важливим для Кремля, адже це місто відкриває прямий шлях до Краматорська та Слов’янська - останньої великої агломерації та "Фортечного поясу" України на півночі Донеччини.

Експерт з російської історії з Йоркського університету доктор Шейн О’Рурк зазначає, що зараз ситуація у Костянтинівці перебуває у хиткій "рівновазі". Він закликає не піддаватися паніці через російські вкиди:

"У росіян є звичка заявляти про падіння міст задовго до того, як це станеться насправді, це вже стало ритуалом".

Окупація Донеччини - це чи не єдина мета з початкового плану 2022 року, яку Кремль ще сподівається реалізувати. Путіну відчайдушно потрібна ця "перемога" для внутрішньої пропаганди.

Експерт переконаний, що навіть гіпотетична втрата Костянтинівки буде болючим ударом, але вона не зруйнує український "Фортечний пояс", адже попереду залишаються інші потужні міста-фортеці.

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Де можуть розпочатися інтенсивні бої - думка експерта

Найближчим часом найзапекліші бої на фронті можуть розгорнутися за Костянтинівську, Покровсько-Мирноградську та Лиманську агломерації. Таку думку висловив військовий оглядач Іван Тимочко.

За його словами, саме ці напрямки залишаються пріоритетними для російського командування, яке намагатиметься зосередити там основні зусилля наступу.

Водночас на півдні України ситуація може розвиватися за іншим сценарієм. Експерт вважає, що російські війська, ймовірно, робитимуть ставку не на активне просування, а на утримання вже захоплених позицій. При цьому інтенсивність бойових дій у цьому районі може поступово зменшуватися.

Тимочко наголосив, що російська армія неодноразово демонструвала готовність утримувати позиції навіть за несприятливих умов. На його думку, окупанти можуть продовжувати оборону навіть у разі серйозних проблем із логістикою, оскільки раніше вже неодноразово жертвували значними ресурсами заради збереження контролю над зайнятими територіями.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин говорив, що на півдні України російські окупаційні війська помітно активізувалися. Найінтенсивніші бойові дії фіксуються на Гуляйпільському напрямку.

Крім того, російські окупаційні війська посилюють тиск на Костянтинівському та Слов'янському напрямках. Росіяни дотримуються тактики інфільтрації, хоча часом вдаються і до механізованих штурмів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, що речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що РФ зменшила активність диверсійно-розвідувальних груп на прикордонні у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

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Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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