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Наступ РФ на Харківщині: аналітики розкрили, чому росіяни пришвидшили темп

Юлія Закрепа
23 травня 2024, 07:59
613
Кремль, ймовірно, не вірив, що США відновлять допомогу Україні, тому РФ довелося переглянути багато своїх планів.
Наступ РФ на Харківщині: аналітики розкрили, чому росіяни пришвидшили темп
Що відбувається на фронті / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, скрішот: deepstatemap

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російська окупаційна армія розпочала обмежені наступальні дії на Харківському напрямку раніше, ніж планувала. Це пов'язано з виділенням допомоги від США для України.

Аналітики ISW повідомили, що окупанти активізували свої сили у Харківській області 10 травня, проте їх темп почав сповільнюватися через чотири дні. Аналітики припускають, що, ймовірно, росіяни віддають перевагу створенню "буферної зони" на міжнародному кордоні, а не глибокому вторгненню в Харківську область.

"Російські наступальні операції вздовж харківського міжнародного кордону, ймовірно, мають стратегічну мету притягнути та прикріпити українські сили до цієї осі, щоб уможливити просування Росії в інших районах східної України", - вважають аналітики.

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На їх думку, ворог також прагне просунутися до Харкова в межах ефективного радіуса дії артилерії, щоб вони могли вести вогонь непрямим наведенням по місту, щоб створити умови для більшого наступу на Харків пізніше.

Водночас Кремль, ймовірно, не вірив, що США відновлять допомогу Україні, тому РФ довелося переглянути багато своїх припущень щодо оперативного планування літніх наступальних зусиль.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на Харківському напрямку: що відомо

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни заявили, що РФ хоче взяти Харків під вогневий контроль. Окупанти прагнуть відтіснити українських захисників від кордону з Белгородською областю та наблизитися до Харкова в радіус дії артилерії.

Максим Розумний назвав мету наступу на Харків і Суми. Територіальне питання стане предметом торгів на мирних переговорах. Наступ на Сумщину і Харківщину вже вказує на те, що це підготовка до можливих компромісів, вважає експерт.

Військовий експерт Роман Світан сказав, як Україна може протидіяти російським КАБам на Харківщині. Росіяни можуть використовувати КАБи лише для ударів по північних околицях Харкова. Якщо в України будуть ЗРК Patriot і F-16, то кориговані авіабомби до Харкова не дістануться.

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