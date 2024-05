Наступ РФ на Харківщині: аналітики розкрили, чому росіяни пришвидшили темп

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російська окупаційна армія розпочала обмежені наступальні дії на Харківському напрямку раніше, ніж планувала. Це пов'язано з виділенням допомоги від США для України.

Аналітики ISW повідомили, що окупанти активізували свої сили у Харківській області 10 травня, проте їх темп почав сповільнюватися через чотири дні. Аналітики припускають, що, ймовірно, росіяни віддають перевагу створенню "буферної зони" на міжнародному кордоні, а не глибокому вторгненню в Харківську область.

На їх думку, ворог також прагне просунутися до Харкова в межах ефективного радіуса дії артилерії, щоб вони могли вести вогонь непрямим наведенням по місту, щоб створити умови для більшого наступу на Харків пізніше.

Водночас Кремль, ймовірно, не вірив, що США відновлять допомогу Україні, тому РФ довелося переглянути багато своїх припущень щодо оперативного планування літніх наступальних зусиль.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.