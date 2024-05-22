'До Харкова не дійдуть': Світан сказав, як Україна може протидіяти російським КАБам

Щоб відігнати російські літаки Су-34, які завдають удари КАБами, необхідні далекобійні засоби ураження, пояснив Роман Світан.

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Як Україна може протистояти російським КАБам / Колаж: Главред, фото: Харківська обласна прокуратура, УНІАН, wikipedia.org

Росіяни можуть використовувати КАБи лише для ударів по північних околицях Харкова, але не здатні покрити все місто цими бомбами. Якщо в України будуть ЗРК Patriot і F-16, то кориговані авіабомби до Харкова не дістануться. Про це розповів полковник запасу, військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"Росіяни будуть здатні завдавати ударів по Харкову на відстані 90 км лише тоді, якщо вони виходитимуть на лінію російсько-українського кордону. А вони цього бояться, оскільки чудово розуміють, що в нас є ті самі комплекси С-300, дальність яких - 70-75 км", - пояснив Світан.

За його словами, щоб відігнати носії коригованих авіабомб, тобто літаки Су-34, необхідні далекобійні засоби ураження. Наприклад, якщо у ЗСУ будуть комплекси Patriot або літаки F-16, то російські літаки не зможуть наблизитися на дальність пуску.

"Patriot працює в радіусі до 100 км, а F-16 - на 100-120 км. Вони здатні знести російські літаки і навіть не підпустять Су-34 до рубежу скидання бомби. Таким чином, якщо у нас буде ця пара - Patriot і F-16 - кориговані авіабомби до Харкова не дійдуть. У такому разі вони взагалі не дійдуть до території України", - наголосив Світан.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, що буде з військами Росії до кінця року:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Харковщині - останні новини

Нагадаємо, 22 травня у Вовчанську російські окупанти вдарили дронами по поліцейському автомобілю під час евакуації цивільних. Внаслідок цього один поліцейський загинув, ще один отримав поранення.

Також 22 травня окупанти обстріляли Харків та влучили в Шевченківський район. Внаслідок удару постраждали житлові будинки, магазини, транспорт і дитячий майданчик.

Як повідомляв Главред, у ніч на 21 травня у Харкові пролунали кілька вибухів. Ворожий "Шахед" влучив у популярне місце відпочинку городян.

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