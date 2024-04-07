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"Нам буде важко встояти": Зеленський потужно звернувся до США через затримку допомоги

Олексій Тесля
7 квітня 2024, 21:00
Президент упевнений у необхідності продовжувати роботу, зосереджену на Україні.
Прапор США, українські військові, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський звернувся до союзників зі США / Офіс президента України, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Президент Володимир Зеленський заявив, що без підтримки Конгресу США в питанні надання допомоги Києву, Україні буде важко не тільки перемогти російську агресію, а й взагалі вистояти у війні.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з амбасадорами фандрейзингової платформи United24 в онлайн-форматі.

Глава держави звернув увагу на те, що на сьогодні вкрай важливо "спільно робити дуже конкретні речі".

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"І звичайно, я хочу дати вам меседж, і попросити подумати, що ми можемо зробити разом публічно - можливо, якісь сильні меседжі, якісь сильні кроки, - щоб привернути увагу Конгресу й американців до України", - наголосив він.

Водночас президент звернув увагу на необхідність продовжувати роботу, зосереджену на Україні.

"В умовах, коли інші конфлікти та події у світі відволікають увагу міжнародної спільноти від України, важливо, щоб посли United24 продовжували свою роботу, зосереджену на Україні", - додав Зеленський.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики

У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій.

Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що розгляд військової допомоги Україні від США буде відкладено - у The Hill назвали терміни. Це питання буде відкладено щонайменше до 9 квітня. Голова Палати представників Конгресу США Майк Джонсон спочатку хоче зосередитися на затвердженні загального бюджету США, а потім повернутися до міжнародних питань.

Але після цього Джонсон пообіцяв не затягувати з допомогою Україні. Пріоритетом Конгресу США є узгодження бюджету уряду на 2024 рік. Оскільки це питання вже майже вирішене, то до пакету допомоги Україні перейдуть уже найближчим часом. Про це заявив спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон. Він пообіцяв не зволікати з міжнародними питаннями.

Також раніше повідомлялося, що Україна отримає ще партію Leopard 2A4. Мадрид відремонтував техніку, яка десяток років зберігалася на складах Міноборони країни.

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