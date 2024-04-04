"Накопичують ресурси": у Повітряних силах попередили про нові ракетні атаки РФ

Росія може повторити масовані обстріли України. Окупанти взяли перерву і, ймовірно, накопичують ресурси для атак, заявив речник ПС ЗСУ Ілля Євлаш.

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Речник ЗС Ілля Євлаш допускає, що росіяни накопичують ресурси для можливих масованих атак / колаж Главред, скріншоти з відео

Країна-агресор Росія вже найближчим часом може повторити масовані обстріли України. Окупанти взяли перерву і, ймовірно, накопичують ресурси для атак. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Звичайно, ми не виключаємо потужні масовані атаки від ворога, оскільки зараз ми бачимо, що в противника певна перерва. Він вивчає нашу обстановку, де саме розташована ППО, використовує складки рельєфу, місцевості, русла річок, де він може пересуватися непоміченим для наших сил", - сказав він.

Офіцер припускає, що росіяни накопичують ресурси для можливих масованих атак у майбутньому та наголосив, що Повітряні сили готові відбивати ворожі атаки.

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"Ворог накопичує свої ресурси для наступних масованих атак після підготовки, розвідки та аналізу над тими діями, які зараз проводить. Ми готові відбивати (атаки, - Главред), перезаряджаємося, переміщаємося", - наголосив Євлаш.

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу 2020 року працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Удари по Україні - наслідки обстрілів

Російські окупанти, ймовірно, продовжують вивчати обстановку, аналізуючи найбільш підходящі маршрути для запуску безпілотних літальних апаратів (БПЛА) територією України. Про це розповів представник командування Повітряних сил України Ілля Євлаш.

Російські окупанти 2 квітня здійснили ракетний удар по місту Дніпро. Серед поранених є діти. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Лисак.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що Росія має можливість провести масовані комбіновані атаки територією України і накопичила близько тисячі ракет різних типів.

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