Росія накопичує сили для удару: в ЗСУ попередили про плани ворога

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш зазначив, що у російських окупантів немає сил дла проведення постійних масованих ударів по території України.

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В ЗСУ розповіли про тактику нічних ударів РФ / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Російські окупанти, найімовірніше, продовжують вивчати обстановку, аналізуючи найбільш підходящі маршрути для запуску БПЛА по території України. Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил України Ілля Євлаш, коментуючи нічну атаку по Україні із застосуванням 4-х БПЛА типу "Шахед".

За його словами, росіяни продовжують накопичувати засоби для нанесення удару по території України.

"Ворог продовжує вивчати нашу обстановку, шукає найбільш підходящі маршрути для застосування їх БПЛА, вивчає розташування наших систем ППО, мобільних груп відпрацювання", - зазначив він. відео дня

Євлаш підкреслив, що війська країни-агресора будуть і надалі запускати малочисельну кількість БПЛА для подальшого вивчення маршрутів та проведення спостережень.

"Крім того, вони накопичують свої ударні засоби. Звичайно, що у ворога немає сил постійно проводити масовані атаки, а запуск БПЛА в малій кількості - елемент для підтримки своїх розвідувальних спроможностей та для подальшого виявлення наших вогневих точок", - підкреслив речник.

Крім того, він додав, що негода, яка зараз панує на території України, суттєво впливає на можливості Повітряних сил ЗСУ, а також на ефективність роботи авіації. За його словами, навіть не всі ракети, які випускає противник по українських містах та об'єктах стратегічної інфраструктури, є придатними для ефективного застосування в умовах складної погоди.

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія.

Удари по Україні - наслідки для енергетики

Російські окупанти 2 квітня здійснили ракетний удар по місту Дніпро. Внаслідок обстрілу були поранені, зокрема діти. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Лисак.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що Росія має можливість провести масовані комбіновані атаки по території України та накопичила близько тисячі ракет різних типів.

29 березня в Укренерго повідомили, що окупанти здійснили атаки на теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах.

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