Ризик нових ракетних ударів РФ: Жданов назвав мішені російських окупантів

Російська армія може завдати масованого удару "Калібрами" по Україні. Скільки таких ракет накопичено в РФ - невідомо.

https://glavred.net/ukraine/risk-novyh-raketnyh-udarov-rf-zhdanov-nazval-misheni-rossiyskih-okkupantov-10554755.html Посилання скопійоване

Жданов назвав цілі російських ракетних ударів / Колаж: Главред, фото: Главред, ДСНС, Міноборони РФ

У Росії є сили і засоби для того, щоб завдавати по Україні масовані комбіновані атаки. Зараз у країни-агресора може бути накопичено близько тисячі ракет різних типів. Таку думку озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов і назвав можливі цілі окупантів.

За його словами, РФ може виробляти на місяць приблизно до 100 ракет.

"Знову ж таки, різних типів - одних більше, інших - менше. Росія зараз змушена шукати комплектуючі для цих ракет майже по всьому світу", - сказав Жданов у коментарі ТСН.

відео дня

Він вважає, що РФ атакуватиме найслабше місце, і це - енергетика.

"Електрогенерація впливає на всю життєдіяльність країни. Починаючи від подачі води, припинення якої може призвести до погіршення епідеміологічної ситуації. Закінчуючи перекиданням військ, тому що основа залізниці - це електротяга", - пояснив Жданов.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни найближчим часом можуть відновити застосування ракет "Калібр" через скорочення запасів Х-101. За словами Жданова, з "Калібрами" у РФ є проблема. Річ у тім, що будь-яка пускова установка розрахована на певну кількість пусків. Далі вона потребує регламентного ремонту.

"І з цим у них проблема. Тим більше що ми їх женемо з Криму, а там ремонтна база. Це Керч, Севастополь, Феодосія. Але з огляду на минулий час, можливо, вони змогли відновити кілька носіїв. Підводний човен виходив на бойове чергування, але "Калібри" не застосовувалися. Рано чи пізно вони приєднають їх до пусків ракет по нашій території", - вважає військовий експерт.

Оцінити, скільки "Калібрів" накопичено в Росії - неможливо.

"Ми не знаємо точно можливості їхньої промисловості. Скільки вони сьогодні - 10, 20, 30 "Калібрів" можуть щомісяця випускати? Витрати ми можемо порахувати. А ось потужності випуску - ні. Тому точної кількості ми не знаємо. І ракет Х-101 теж. До речі, вони зараз намагаються їх модернізувати. За рахунок зменшення дальності, зменшення паливних баків збільшують головну частину. З 400 до 800 кілограмів", - сказав Жданов.

За словами військового експерта, російська армія може завдати масованого удару "Калібрами" по Україні.

"Вони раніше так і робили. Усе визначається технічним станом пускових установок на їхніх кораблях або підводних човнах. На підводному човні чотири пускові установки, а на надводних човнах - вісім пускових установок. Раніше виходило три-чотири носії та по 16-20 ракет випускали майже одномоментно, з інтервалом у кілька секунд. Зараз важко сказати, чи зможуть вони провести груповий удар, чи ні. Усе залежатиме від технічного стану пускових", - вважає Жданов.

Також він пояснив, що звичайна російська ракета Х-101 відрізняється від модернізованої можливостями руйнування.

"На сьогоднішній день росіянам це вкрай необхідно. Тому що вони намагаються бити по енергетиці, а це здебільшого будівлі або споруди із залізобетону. Тому потрібна велика потужність, щоб зруйнувати. Ті ж машинні зали ГЕС", - сказав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ракети Х-101 і "Калібр": у чому відмінність

Обидві ракети Х-101 і "Калібр" - крилаті, але відрізняються дальністю: Х-101 летить на 5,5 тисяч кілометрів, "Калібр" - на 2,6 тисяч кілометрів. Швидкість руху в них приблизно однакова - 850-870 кілометрів на годину.

Вага бойової частини ракет приблизно однакова - 400 кілограм у Х-101, 450 - у "Калібра"

"Їхня особливість у тому, що вони можуть маневрувати під час польоту, можуть летіти на наднизьких висотах, що ускладнює їхнє виявлення і шкоду. Але за рахунок дозвукової швидкості ці ракети збиваються, починаючи від мобільних груп, закінчуючи системами ППО", - пояснив Жданов.

За його словами, такі системи ППО як IRIS-T і NASAMS збивають ці ракети з імовірністю понад 90%, якщо побачать їх.

Є й відмінності між цими двома ракетами. Х-101 - ракета повітряного базування. Її можуть випускати з будь-якої точки в повітрі, куди дійде літак, який її переносить. Основним носієм цієї ракети є літак Ту-95МС.

"Калібр" - ракета морського базування. Є два їх різновиди: підводне і надводне базування.

"У принципі, той самий "Калібр" - це "Іскандер-К". Це майже та сама ракета, тільки адаптована для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Їх узагалі майже не залишилося і вони рідко використовуються", - додав військовий експерт.

Ракетні атаки РФ на Україну - наслідки для енергетики

29 березня російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети по території України. Пізніше злетіли три МіГ-31К. Ракетно-дронова атака тривала 9 годин.

Під атакою перебували Дніпро, Кам'янське, Павлоград, Кременчук, окремі населені пункти Дніпропетровської, Львівської областей, Івано-Франківськ. Ударів завдавали, зокрема, і по енергетичному комплексу України.

В Укренерго повідомили, що окупанти атакували теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. У ДТЕК додали, що окупанти атакували три теплоелектростанції. Постраждав енергетик.

За даними Повітряних сил, окупанти застосували різні типи ракет і ударні БПЛА. Загалом - 99 засобів повітряного нападу. У результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі: 58 "Шахедів" і 26 ракет.

25 березня в Києві також прогриміли потужні вибухи - окупанти завдали ракетного удару. Вибухи пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги в столиці. Усі подробиці атаки читайте в матеріалі: РФ вдарила балістикою по Києву: пошкоджено будинок на Печерську.

Попередня атака на столицю була 21 березня. Про наслідки ракетного удару читайте в матеріалі: Ракетний удар по Києву: уламки впали на дитсадок і житловий будинок, є постраждалі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред