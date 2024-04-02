УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ризик нових ракетних ударів РФ: Жданов назвав мішені російських окупантів

Анна Ярославська
2 квітня 2024, 10:14
Російська армія може завдати масованого удару "Калібрами" по Україні. Скільки таких ракет накопичено в РФ - невідомо.
Жданов
Жданов назвав цілі російських ракетних ударів / Колаж: Главред, фото: Главред, ДСНС, Міноборони РФ

У Росії є сили і засоби для того, щоб завдавати по Україні масовані комбіновані атаки. Зараз у країни-агресора може бути накопичено близько тисячі ракет різних типів. Таку думку озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов і назвав можливі цілі окупантів.

За його словами, РФ може виробляти на місяць приблизно до 100 ракет.

"Знову ж таки, різних типів - одних більше, інших - менше. Росія зараз змушена шукати комплектуючі для цих ракет майже по всьому світу", - сказав Жданов у коментарі ТСН.

відео дня

Він вважає, що РФ атакуватиме найслабше місце, і це - енергетика.

"Електрогенерація впливає на всю життєдіяльність країни. Починаючи від подачі води, припинення якої може призвести до погіршення епідеміологічної ситуації. Закінчуючи перекиданням військ, тому що основа залізниці - це електротяга", - пояснив Жданов.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни найближчим часом можуть відновити застосування ракет "Калібр" через скорочення запасів Х-101. За словами Жданова, з "Калібрами" у РФ є проблема. Річ у тім, що будь-яка пускова установка розрахована на певну кількість пусків. Далі вона потребує регламентного ремонту.

"І з цим у них проблема. Тим більше що ми їх женемо з Криму, а там ремонтна база. Це Керч, Севастополь, Феодосія. Але з огляду на минулий час, можливо, вони змогли відновити кілька носіїв. Підводний човен виходив на бойове чергування, але "Калібри" не застосовувалися. Рано чи пізно вони приєднають їх до пусків ракет по нашій території", - вважає військовий експерт.

Оцінити, скільки "Калібрів" накопичено в Росії - неможливо.

"Ми не знаємо точно можливості їхньої промисловості. Скільки вони сьогодні - 10, 20, 30 "Калібрів" можуть щомісяця випускати? Витрати ми можемо порахувати. А ось потужності випуску - ні. Тому точної кількості ми не знаємо. І ракет Х-101 теж. До речі, вони зараз намагаються їх модернізувати. За рахунок зменшення дальності, зменшення паливних баків збільшують головну частину. З 400 до 800 кілограмів", - сказав Жданов.

За словами військового експерта, російська армія може завдати масованого удару "Калібрами" по Україні.

"Вони раніше так і робили. Усе визначається технічним станом пускових установок на їхніх кораблях або підводних човнах. На підводному човні чотири пускові установки, а на надводних човнах - вісім пускових установок. Раніше виходило три-чотири носії та по 16-20 ракет випускали майже одномоментно, з інтервалом у кілька секунд. Зараз важко сказати, чи зможуть вони провести груповий удар, чи ні. Усе залежатиме від технічного стану пускових", - вважає Жданов.

Також він пояснив, що звичайна російська ракета Х-101 відрізняється від модернізованої можливостями руйнування.

"На сьогоднішній день росіянам це вкрай необхідно. Тому що вони намагаються бити по енергетиці, а це здебільшого будівлі або споруди із залізобетону. Тому потрібна велика потужність, щоб зруйнувати. Ті ж машинні зали ГЕС", - сказав Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ракети Х-101 і "Калібр": у чому відмінність

Обидві ракети Х-101 і "Калібр" - крилаті, але відрізняються дальністю: Х-101 летить на 5,5 тисяч кілометрів, "Калібр" - на 2,6 тисяч кілометрів. Швидкість руху в них приблизно однакова - 850-870 кілометрів на годину.

Вага бойової частини ракет приблизно однакова - 400 кілограм у Х-101, 450 - у "Калібра"

"Їхня особливість у тому, що вони можуть маневрувати під час польоту, можуть летіти на наднизьких висотах, що ускладнює їхнє виявлення і шкоду. Але за рахунок дозвукової швидкості ці ракети збиваються, починаючи від мобільних груп, закінчуючи системами ППО", - пояснив Жданов.

За його словами, такі системи ППО як IRIS-T і NASAMS збивають ці ракети з імовірністю понад 90%, якщо побачать їх.

Є й відмінності між цими двома ракетами. Х-101 - ракета повітряного базування. Її можуть випускати з будь-якої точки в повітрі, куди дійде літак, який її переносить. Основним носієм цієї ракети є літак Ту-95МС.

"Калібр" - ракета морського базування. Є два їх різновиди: підводне і надводне базування.

"У принципі, той самий "Калібр" - це "Іскандер-К". Це майже та сама ракета, тільки адаптована для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Їх узагалі майже не залишилося і вони рідко використовуються", - додав військовий експерт.

Ракетні атаки РФ на Україну - наслідки для енергетики

29 березня російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети по території України. Пізніше злетіли три МіГ-31К. Ракетно-дронова атака тривала 9 годин.

Під атакою перебували Дніпро, Кам'янське, Павлоград, Кременчук, окремі населені пункти Дніпропетровської, Львівської областей, Івано-Франківськ. Ударів завдавали, зокрема, і по енергетичному комплексу України.

В Укренерго повідомили, що окупанти атакували теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. У ДТЕК додали, що окупанти атакували три теплоелектростанції. Постраждав енергетик.

За даними Повітряних сил, окупанти застосували різні типи ракет і ударні БПЛА. Загалом - 99 засобів повітряного нападу. У результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі: 58 "Шахедів" і 26 ракет.

25 березня в Києві також прогриміли потужні вибухи - окупанти завдали ракетного удару. Вибухи пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги в столиці. Усі подробиці атаки читайте в матеріалі: РФ вдарила балістикою по Києву: пошкоджено будинок на Печерську.

Попередня атака на столицю була 21 березня. Про наслідки ракетного удару читайте в матеріалі: Ракетний удар по Києву: уламки впали на дитсадок і житловий будинок, є постраждалі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Калібр новини України війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Нічні вибухи у Севастополі: ГУР підірвало електропідстанцію – ЗМІ

Нічні вибухи у Севастополі: ГУР підірвало електропідстанцію – ЗМІ

10:45 Україна
РФ готує масовані ракетні удари: генерал-розвідник назвав терміни

РФ готує масовані ракетні удари: генерал-розвідник назвав терміни

10:43 Україна
Ризик нових ракетних ударів РФ: Жданов назвав мішені російських окупантів

Ризик нових ракетних ударів РФ: Жданов назвав мішені російських окупантів

10:14 Україна
Всі головні новини

Популярне

Співачка Валерія висміяла Регіну Тодоренко після її зізнання в залежності 17382

Співачка Валерія висміяла Регіну Тодоренко після її зізнання в "залежності"

Розпатлана, засмагла і без пластики: Галкін показав справжнє обличчя Пугачової 6524

Розпатлана, засмагла і без пластики: Галкін показав справжнє обличчя Пугачової

З чого роблять Мівіну : не усім відомий справжній склад популярного продукту 5452

З чого роблять "Мівіну": не усім відомий справжній склад популярного продукту

Командування ЗСУ пішло на неоднозначне рішення 5229

Командування ЗСУ пішло на неоднозначне рішення

Останні новини

10:57

Як правильно загадати бажання на Великдень і отримати бажане

10:50

Китайський гороскоп на завтра 3 квітня: Мавпам - розрив відносин, Драконам - труднощі

10:45

Нічні вибухи у Севастополі: ГУР підірвало електропідстанцію – ЗМІ

10:43

РФ готує масовані ракетні удари: генерал-розвідник назвав терміни

10:14

Ризик нових ракетних ударів РФ: Жданов назвав мішені російських окупантів

Путін залишився без наступника, найближчими роками Росії загрожує військовий переворот - ЯгунПутін залишився без наступника, найближчими роками Росії загрожує військовий переворот - Ягун
10:07

"Уже алкоголічка": Волочкова прокоментувала свій стан

09:41

РФ готує масований наступ: названо напрямки та терміни удару

09:31

Як правильно зібрати кал для аналізу та отримати потрібні результати

09:25

Дрони атакували завод у Татарстані за понад 1000 км від України: там збирали "Шахеди"Відео

Реклама
09:08

РФ атакувала дронами дві області: пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури

09:00

Туреччина на порозі змін: про що свідчать результати місцевих виборів

08:58

Гороскоп на завтра 3 квітня 2024: Овнам - головний біль, Ракам - розтрати

08:42

"Не можна так ризикувати": ветеран назвав головну умову для початку контрнаступу ЗСУ

08:21

Партія Ердогана програла вибори вперше за 22 роки: чому?Погляд

08:11

Окупанти наступають у районі Авдіївки та на лівому березі Херсонщини - ISW

07:45

Церковне свято 3 квітня: що заборонено робити у день ікони Божої Матері

07:09

Франція очікує, що Китай зможе вплинути на бажання РФ воювати в Україні

06:13

Росія наростила імпорт сировини для пороху з США і Німеччини: як так?Погляд

05:35

Гороскоп на квітень 2024: астролог розповіла, що чекає на Риб

05:00

Вріже 4 затяжні шторми: календар магнітних бур на квітень

Реклама
04:35

"Росії загрожує військовий заколот": генерал описав негативний сценарій для РФВідео

04:00

"Нехай подавляться": Галкін жорстко потролив росіян

03:55

Копійчаний засіб врятує весь урожай: що покласти в лунку при посадці огірківВідео

03:10

Популярна голлівудська акторка зізналася, за що її ненавидить Адель

02:40

"Знищить там все живе": експерт оцінив загрозу ударів РФ тактичною ядеркоюВідео

02:00

Вікторія Бекхем із невісткою пекельно станцювала під старий шлягер Spice GirlsВідео

01:40

"Може знищити 9-поверхівку": у росіяни надзвичайно багато бомб ОДАБ-1500 - Євлаш

01:31

Як позбутися хмелю на дачній ділянці - "згорить" і більше не вилізе

00:35

"Відійшов у той світ": у блозі Потапа моляться про музиканта

01 квітня, понеділок
23:49

Що покласти в лунку при посадці моркви: 3 найкращі варіанти

23:22

Как загустить домашний майонез: будет ложка стоять

23:14

Зеленський назвав дуже ефективне і вирішальне "слово" для перемоги

22:39

Простий трюк, щоб позбутися від слимаків: потрібний засіб знайдеться у холодильнику

22:31

"Я рано розвинулася": Соловій зізналася, коли вперше пізнала "любощі й пестощі"

22:19

"Сходинки в нескінченні прірви до недоступної весни": рецензія на фільм "Залишайся онлайн"

22:07

Є поранені та руйнування: у Кривому Розі приліт після ракетного удару РФ

21:50

Гороскоп на квітень 2024 для Козерогів: чим здивує другий місяць весниВідео

21:35

Наречена Parfeniuk показала перші фото артиста з первістком

21:35

Вплине на війну і долю: якими будуть наслідки з'єднань планет у квітніВідео

21:29

F-16 зможуть бити по території РФ: пілот-"вбивця" зі США розкрив важливі деталі

Реклама
21:11

З чого роблять "Мівіну": не усім відомий справжній склад популярного продукту

20:38

"У Європі не буде безпечно без України": Зеленський скликав зустріч щодо роботи з НАТОВідео

20:27

Віталій Портников. Чи буде наступ на ХарківВідеоблоги

20:17

Ворог іде на штурм із новою тактикою: ситуація на сході різко загострилася

19:39

Віталій Козловський уперше зізнався, чому співав російською мовою

19:37

Командування ЗСУ пішло на неоднозначне рішенняПогляд

19:34

Будуть дощі з грозами: після пилової бурі Україну накриє потужний шторм

19:22

Чи можна їсти людям качині яйця і чим це небезпечно: відповідь здивує

19:14

У РФ катастрофічні втрати: за місяць ЗСУ "перемололи" десятки тисяч росіян

18:54

Поки чоловік лікується від алкоголізму: Кудрявцева зізналася в коханні іншому

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїУкраїнська мова з АвраменкомНародні прикметиУсе про шоу-бізнесСпорт з Анітою Луценко
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти