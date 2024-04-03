'Завантажено 50 ракет': Гуменюк попередила про масований обстріл 'Калібрами'

Гуменюк повідомила, що загроза ракетного удару з мора залишається високою, адже російські ракетоносії вже завантажені ракетами "Калібр".

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РФ може вдарити "Калібрами" з моря "в будь-який момент" / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ, скріншот із відео

Незважаючи на те, що російські війська контролюють лише частину Чорного моря і шукають нові можливості для виведення кораблів, у них залишаються ракетоносії з завантаженими ракетами. Це означає, що ворог може використати "Калібри" для нового масованого удару. Про це повідомила спікер Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі Апостроф TV.

Вона наголошує, що навіть якщо ворожа армія не може активно діяти в акваторії Чорного моря, у неї все ще залишаються ракетоносії.

"Попри те, що росіяни не можуть активно діяти в акваторії Чорного моря, але в базах у них все одно стоять уже завантажені "Калібрами" ракетоносії. Небезпека залишається високою. Завантажено 50 ракет", - зазначила Гуменюк. відео дня

Вона додала, що включно із надводними і підводними кораблями, станом на зараза кількість російських ракетоносіїв в Чорному морі становить 9 одиниць.

Крім того, вона зазначила, що за останній місяць росіяни двічі виводили ракетоносії на бойове чергування в Чорному морі перед масованими атаками по території України із застосуванням БПЛА. Саме тому, Гуменюк вказує на те, що ворог може застосувати ракети "Калібр" в будь-який момент.

"Щоразу саме підводні ракетоносії вони виводили, що свідчить про те, що вони побоюються ударів українськими морськими дронами і БПЛА. Очевидно, що підводний корабель простіше вберегти від такого типу загроз", – зауважує Наталія Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

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