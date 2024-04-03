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"Завантажено 50 ракет": Гуменюк попередила про масований обстріл "Калібрами"

Юрій Берендій
3 квітня 2024, 12:47
Гуменюк повідомила, що загроза ракетного удару з мора залишається високою, адже російські ракетоносії вже завантажені ракетами "Калібр".
'Завантажено 50 ракет': Гуменюк попередила про масований обстріл 'Калібрами'
РФ може вдарити "Калібрами" з моря "в будь-який момент" / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ, скріншот із відео

Незважаючи на те, що російські війська контролюють лише частину Чорного моря і шукають нові можливості для виведення кораблів, у них залишаються ракетоносії з завантаженими ракетами. Це означає, що ворог може використати "Калібри" для нового масованого удару. Про це повідомила спікер Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі Апостроф TV.

Вона наголошує, що навіть якщо ворожа армія не може активно діяти в акваторії Чорного моря, у неї все ще залишаються ракетоносії.

"Попри те, що росіяни не можуть активно діяти в акваторії Чорного моря, але в базах у них все одно стоять уже завантажені "Калібрами" ракетоносії. Небезпека залишається високою. Завантажено 50 ракет", - зазначила Гуменюк.

відео дня

Вона додала, що включно із надводними і підводними кораблями, станом на зараза кількість російських ракетоносіїв в Чорному морі становить 9 одиниць.

Крім того, вона зазначила, що за останній місяць росіяни двічі виводили ракетоносії на бойове чергування в Чорному морі перед масованими атаками по території України із застосуванням БПЛА. Саме тому, Гуменюк вказує на те, що ворог може застосувати ракети "Калібр" в будь-який момент.

"Щоразу саме підводні ракетоносії вони виводили, що свідчить про те, що вони побоюються ударів українськими морськими дронами і БПЛА. Очевидно, що підводний корабель простіше вберегти від такого типу загроз", – зауважує Наталія Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Удари по Україні - наслідки обстрілів

Російські окупанти, ймовірно, продовжують вивчати обстановку, аналізуючи найбільш підходящі маршрути для запуску безпілотних літальних апаратів (БПЛА) по території України. Про це розповів речник командування Повітряних сил України Ілля Євлаш.

Російські окупанти 2 квітня здійснили ракетний удар по місту Дніпро. Серед поранених є діти. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Лисак.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що Росія має можливість провести масовані комбіновані атаки по території України та накопичила близько тисячі ракет різних типів.

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війна в Україні обстріли Наталія Гуменюк
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