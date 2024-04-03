'Удар неминучий': в ГУР розповіли, коли знищать Кримський міст

В ГУР зазначили, що удари по кораблях Чорноморського флоту були підготовкою до наступної операції, яка передбачає повне знищення Кримського мосту.

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Україна готує третій удар по Кримському мосту / Колаж Главред, фото: телеграм-канал Сергія Братчука

Україна готує третю спробу атакували Кримський міст. Українська розвідка розробляє план для "неминучого" знищення цієї переправи найближчим часом. Про це повідомляє Guardian з посиланням на високопосадовців з Головного управління розвідки (ГУР).

"Ми зробимо це в першій половині 2024 року", - сказав один із чиновників ГУР в інтерв'ю Guardian.

Крім цього, він додав, що Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки, вже має "більшість засобів для досягнення цієї мети".

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Зазначається, що Буданов виконував план, затверджений президентом України Володимиром Зеленським, щодо "мінімізації" військово-морської присутності Росії в Чорному морі.

За останні п'ять місяців Україна потопила сім десантних катерів і великих кораблів Чорноморського флоту Росії. Представники ГУР зазначили, що це була "навчальна операція" перед наступним ударом по переправі.

Чиновники зазначили, що західна зброя дозволила б Україні швидше зруйнувати міст, а Зеленський неодноразово просив Берлін надати йому ракетну систему дальнього радіусу дії "Таурус". Канцлер Німеччини Олаф Шольц досі відмовлявся, стверджуючи, що це було б рівнозначно тому, що його країна брала б безпосередню участь у війні з Росією, і це було б небезпечною ескалацією.

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ. У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи. У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря. Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Удари по кораблях Чорноморського флоту - вибухи в Криму

Після ударів ЗСУ по Чорноморському флоту в Криму російські окупанти акцентували свою увагу на стан інфраструктури флоту у Новоросійську.

ЗСУ затопили або вивели з ладу третину всіх російських військових кораблів у Чорному морі з початку агресії РФ проти України. Це суттєво підірвало військовий потенціал Росії, зауважив речник ВМСУ Дмитро Плетенчук.

Зокрема, 25 березня в тимчасово окупованому Криму об'єкти Чорноморського флоту РФ потрапили під обстріл ЗСУ. Серед іншого, підтверджено удар ЗСУ по великому десантному кораблю Росії "Ямал".

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