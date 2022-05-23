Напаскудили і влаштували "штаб": мешканка Маріуполя показала розгром у квартирі після окупантів

Окупанти / Олександр Єрмоченко, скріншот

Мешканка окупованого Маріуполь показала у що окупанти перетворили її квартиру, в якій облаштували свій "штаб".

Починається відео з кухні, на яку навіть важко пробратися через розкидані коробки з сухпайків, порожні пляшки, якісь коробки, посуд.

А ось у ванну кімнату і туалет краще навіть не заглядати.

"Весь унітаз у фекаліях", - каже мешканка Маріуполя.

По квартирі вивернута меблі, в спальні і вітальні страшний безлад - всі шафи відкриті, речі з них викинули.

Навіть підвісна стеля муляла окупантам. Щоб зрозуміти, що це за дивина, вони його просто зірвали.

Бої за Маріуполь

На початку травня стало відомо, що в місті Маріуполі, яке знаходиться в блокаді з боку військ Росії, знову почалися важкі бої за територію металургійного комбінату Азовсталь. Там знаходяться українські військові і ховаються від бомбардувань місцеві жителі.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що окупанти РФ обстрілюють позиції захисників України з артилерії, з літаків, танків і кораблів.

Глава української делегації на переговорах з російською владою Давид Арахамія 4 травня підтвердив інформацію про те, що окупантам вдалося прорватися на територію підприємства Азовсталь.

Радник глави МВС Антон Геращенко говорив, що колишній працівник заводу Азовсталь показав окупантам РФ таємні підземні ходи під територією підприємства. Після цього загарбники стали штурмувати ці тунелі.

7 травня віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що з Азовсталі в Маріуполі евакуювали всіх жінок, дітей і літніх людей.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Київ працюватиме над евакуацією з Азовсталі всіх українських захисників. Щодня проводиться дипломатична робота для того, щоб знайти потрібний варіант повернення людей.

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