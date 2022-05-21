У Маріуполі рашисти створюють "добровільні" дружини

У Маріуполі створюють "добровільні дружини" / Фото Reuters

У Маріуполі війська рф оголосили про створення в місті "добровільних дружин". Місцевих жителів хочуть залучити до патрулювання вулиць разом з російськими військовими і бойовиками з "ДНР".

"Заступник" гауляйтера "Маріуполя Хармишев разом з окупаційним корпусом оголосив про відновлення "добровільних дружин", - повідомив у своєму Telegram-каналі Андрющенко.

За його словами, окупанти планують залучити чоловіків Маріуполя до патрулювання міста разом із російськими військовими та бойовиками так званої "народної міліції ДНР".

Джерела радника мера повідомляють, що мета такого патрулювання - посилення пошуку активістів, комунальників, вчителів та інших фахівців, а також "м'яка" підготовка до мобілізації.

Андрющенко додав, що від окупаційної влади поширюється інформація про введення в Маріуполі з вересня цього року призову в "армію ДНР".

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