У Маріуполі рашисти створюють "добровільні" дружини

Місцевих жителів хочуть залучити до патрулювання вулиць разом з російськими військовими і бойовиками з "ДНР".
У Маріуполі війська рф оголосили про створення в місті "добровільних дружин". Місцевих жителів хочуть залучити до патрулювання вулиць разом з російськими військовими і бойовиками з "ДНР".
"Заступник" гауляйтера "Маріуполя Хармишев разом з окупаційним корпусом оголосив про відновлення "добровільних дружин", - повідомив у своєму Telegram-каналі Андрющенко.
За його словами, окупанти планують залучити чоловіків Маріуполя до патрулювання міста разом із російськими військовими та бойовиками так званої "народної міліції ДНР".
Джерела радника мера повідомляють, що мета такого патрулювання - посилення пошуку активістів, комунальників, вчителів та інших фахівців, а також "м'яка" підготовка до мобілізації.
Андрющенко додав, що від окупаційної влади поширюється інформація про введення в Маріуполі з вересня цього року призову в "армію ДНР".
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Контрнаступ армії України
Радник керівника офісу президента Олексій Арестович раніше прогнозував, що масштабний контрнаступ Збройних сил України може початися в середині червня. За словами чиновника, до кінця травня-початку червня Київ повинен отримати достатні обсяги військової допомоги від Заходу. Після цього сформують підрозділи для наступальної операції.
Військовий експерт Олег Жданов заявляв, що зараз і ЗСУ, і війська РФ потребують поповнення резервів. Перевага буде у тієї сторони, яка буде діяти більш оперативно. Українська армія може піти в контрнаступ на захоплені окупантами позиції в середині-другій половині червня. Однак для цього у сил оборони України має з'явитися достатня кількість зброї.
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов сказав, що ЗСУ готові до повномасштабного контрнаступу проти військ Росії на своїй території. Однак українська армія потребує термінових постачань важких озброєнь, щоб нівелювати перевагу росіян у військовій техніці. У найближчі місяці армія України планує витісняти окупантів з півдня і Сходу країни.
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