Україна веде перемовини щодо обміну Медведчука на захисників Маріуполя - МВС

Медведчук дав свідчення проти Порошенка щодо незаконних закупівель вугілля на окупованому Донбасі і трубопроводу Самара-Західний напрямок / Скріншот відео СБУ

Підозрюваний у скоєнні державної зради проросійський політик Віктор Медведчук вирішив дати свідчення проти п'ятого президента Петра Порошенка, оскільки йдуть активні перемовини щодо обміну Медведчука на захисників Маріуполя. Що буде з лідером ОПЗЖ після того, як він опиниться у Росії, невідомо, тому наразы чим більше він скаже, тим краще. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що Медведчук озвучив інформацію, яка вже були відома з опублікованих аудіоплівок. Наразі проросійський політичний діяч вирішив зробити заяву про роль Петра Порошенка, оскільки ведуться перемовини про обмін Медведчука на захисників Маріуполя.читайте такожКупівля вугілля в ОРДЛО й оборудки з нафтопроводом: у Порошенка прокоментували свідчення Медведчука

За словами чиновника, у Києві не знають, що буде з Медведчуком після того, як він опиниться у Росії. Тому чим більше він скаже зараз, тим краще.

"Насправді, зараз ведуться активні переговори про обмін Медведчука на наших героїв Азовсталі. Тому він вирішив внести ясність в цю ганебну історію про те, як Порошенко заробляв на війні. Що з ним буде в РФ — ми не знаємо, тому чим більше він скаже зараз, тим краще", - підкреслив Віктор Андрусів.

Справа Віктора Медведчука

Президент України Володимир Зеленський 12 квітня зробив заяву про те, що СБУ затримала керівника проросійської партії ОПЗЖ, кума глави РФ Володимира Путіна, парламентарія Віктора Медведчука. Його підозрюють у скоєнні державної зради.

Затримання Медведчука підтвердив глава СБУ Іван Баканов.

Личаківський суд Львова 16 квітня відправив Віктора Медведчука під арешт без права внесення застави.

18 квітня Віктор Медведчук звернувся до президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимиру Зеленському з проханням обміняти його на захисників Маріуполя з Азовсталі.

23 травня Служба безпеки України опублікувала свідчення Віктора Медведчука проти Петра Порошенка. Зокрема, він сказав, що п'ятий президент відповідав за незаконну закупівлю вугілля з тимчасово окупованих Росією та бойовиками "ЛДНР" територій у 2014-2015 роках.

"У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з арезидента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему", – пояснив Медведчук.

Крім того, за словами Медведчука, саме Порошенко став "власником" ділянки нафтопродуктопроводу Самара – Західний напрямок, яку називають "трубою Медведчука". Нею прокачувався дизель.

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