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Коригували ворожий вогонь: опубліковано імена та фото зрадників від ОПЗЖ у Маріуполі

23 травня 2022, 10:36

Маріупольська міська влада опублікувала список зрадників і колаборантів, які співпрацюють з російськими окупантами і допомогли їм знищити місто.

Колаборанти з Маріуполя
Колаборанти з Маріуполя продовжують знущатися над жителями, які залишаються в місті / Фото Reuters, t.me/mariupolrada

Маріупольська міськрада опублікувала список колаборантів з місцевої фракції партії Ооозиційна платформа - За життя, які пішли на співпрацю з ворогом.

"На їхніх руках знищення Маріуполя і тисячі вбитих, вони коригували ворожий вогонь, внаслідок чого маріупольці залишилися без світла, води, зв'язку і запасів продовольства", - йдеться у повідомленні міськради в Telegram.

Зазначається, що колаборанти з ОПЗЖ і зараз продовжують знущатися з маріупольців, які залишаються в місті.

"Саме вони 9 травня організували свято на кістках, коли пройшли вулицями, на яких ще вчора лежали загиблі маріупольці, з криками "ура". Особи цих гауляйтерів повинен знати кожен. Всі колаборанти понесуть покарання за скоєні злочини проти свого міста і країни", - йдеться у повідомленні.

Колаборанти з ОПЗЖ в Маріуполі:

  • Іващенко Костянтин;
  • Істратов Вадим;
  • Хаджинов Дмитро;
  • Бурлаков Сергій;
  • Калачова Вікторія;
  • Агібалов Валерій;
  • Карпенко Олена;
  • Хармишев Євген;
  • Сотникова Наталя.
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Колаборанти з ОПЗЖ в Маріуполі / Фото t.me/mariupolrada

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Як повідомляв Главред, росіяни призначили "керівниками" в окупованій ними Херсонській області колишніх офіціанток. А ті, хто, не витримавши "тягаря влади" і злякавшись гуманітарної катастрофи в регіоні, вже думають, куди краще втекти. Про це свідчать розмови між колаборантами, які перехопила і оприлюднила Служба безпеки України.

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