Коригували ворожий вогонь: опубліковано імена та фото зрадників від ОПЗЖ у Маріуполі

Колаборанти з Маріуполя продовжують знущатися над жителями, які залишаються в місті / Фото Reuters, t.me/mariupolrada

Маріупольська міськрада опублікувала список колаборантів з місцевої фракції партії Ооозиційна платформа - За життя, які пішли на співпрацю з ворогом.

"На їхніх руках знищення Маріуполя і тисячі вбитих, вони коригували ворожий вогонь, внаслідок чого маріупольці залишилися без світла, води, зв'язку і запасів продовольства", - йдеться у повідомленні міськради в Telegram.

Зазначається, що колаборанти з ОПЗЖ і зараз продовжують знущатися з маріупольців, які залишаються в місті.

"Саме вони 9 травня організували свято на кістках, коли пройшли вулицями, на яких ще вчора лежали загиблі маріупольці, з криками "ура". Особи цих гауляйтерів повинен знати кожен. Всі колаборанти понесуть покарання за скоєні злочини проти свого міста і країни", - йдеться у повідомленні.

Колаборанти з ОПЗЖ в Маріуполі:

Іващенко Костянтин;

Істратов Вадим;

Хаджинов Дмитро;

Бурлаков Сергій;

Калачова Вікторія;

Агібалов Валерій;

Карпенко Олена;

Хармишев Євген;

Сотникова Наталя.

Колаборанти з ОПЗЖ в Маріуполі / Фото t.me/mariupolrada

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