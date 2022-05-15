Окупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя "пекельні" бомби

Азовсталь / скриншот

У Маріуполі в суботу, 14 травня, російські війська використовували заборонені запальні або фосфорні бомби проти захисників заводу Азовсталь.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі, горіння від них зупинити майже неможливо.

Самі ж окупанти кажуть, що нібито були застосовані запальні снаряди 9М22С з термитными шарами, температура горіння яких близько 2-2,5 тисячі градусів за Цельсієм.

Горіння при таких надвисоких температурах зупинити майже неможливо. Це черговий жахливий військовий злочин країни-терориста РФ проти України та її народу.

"Пекло зійшло на землю. На Азовсталь. Неймовірно як тримаються наші захисники. Ми всі в безоплатному боргу у них", - написав Андрющенко.

Обласна прокуратура проведе досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст.438 КК України).

"За даними слідства, 14 травня 2022 року збройними силами РФ в черговий раз здійснені атаки на захисників міста Маріуполя, які утримують позиції на території заводу Азовсталь. Згідно з даними з відкритих джерел, загарбники застосовують запальні снаряди з термітними шарами, забороненими нормами міжнародного гуманітарного права", - повідомляє Офіс генерального прокурора.

Дивіться онлайн новини Донбас

Бої за Азовсталь у Маріуполі

На початку травня стало відомо, що в місті Маріуполі, яке знаходиться в блокаді з боку військ Росії, знову почалися важкі бої за територію металургійного комбінату Азовсталь. Там знаходяться українські військові і ховаються від бомбардувань місцеві жителі.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що окупанти РФ обстрілюють позиції захисників України з артилерії, з літаків, танків і кораблів.

Глава української делегації на переговорах з російською владою Давид Арахамія 4 травня підтвердив інформацію про те, що окупантам вдалося прорватися на територію підприємства Азовсталь.

Радник глави МВС Антон Геращенко говорив, що колишній працівник заводу Азовсталь показав окупантам РФ таємні підземні ходи під територією підприємства. Після цього загарбники стали штурмувати ці тунелі.

7 травня віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що з Азовсталі в Маріуполі евакуювали всіх жінок, дітей і літніх людей.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Київ працюватиме над евакуацією з Азовсталі всіх українських захисників. Щодня проводиться дипломатична робота для того, щоб знайти потрібний варіант повернення людей.

читайте такожЗеленський повідав про складні переговори з Росією щодо Азовсталі

Читайте також: