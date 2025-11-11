Українцям радять перевірити свої банківські картки: що сталося

Цього разу виплати сягнули рекордного рівня.

Українцям почали виплачувати рекордний кешбек за серпень / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Почалася виплата Національного кешбеку за серпень

Сума цього разу - абсолютний рекорд за весь час роботи програми

Українці почали отримувати Національний кешбек за серпень. Цього разу виплата сягнула рекордного рівня за всю історію програми. Про це повідомляють у Telegram-каналі "Дія".

У повідомленні йдеться, що загальна сума виплат склала 509 млн гривень, а отримають їх понад 3,6 млн українців. Це кошти, які громадяни заробили, купуючи вітчизняні товари - лише за серпень вони витратили на них понад 5 млрд гривень.

У "Дії" повідомляють, що протягом 2025 року держава виплатила близько 4 млрд гривень кешбеку в рамках програми підтримки українських підприємств.

Що таке Національний кешбек

Національний кешбек - державна ініціатива, яка стимулює купівлю товарів українського виробництва.

Після оплати покупки через офіційно зареєстровані сервіси, частину витрачених коштів покупці отримують назад на картку.

