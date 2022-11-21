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Окупанти ракетою С-300 рознесли багатоквартирний будинок на Харківщині: є загиблі

21 листопада 2022, 10:53

Під завалами знайшли тіло 38-річної жінки. Ще двоє людей постраждали, рятувальники продовжують розбирати завали.

Харьковская область Шевченково
Наслідки ракетного удару по багатоквартирному будинку на Харківщині/ Telegram Синєгубов

Російські загарбники ввечері 20 листопада вдарили ракетою по 2-поверховому багатоквартирному будинку в смт. Шевченково Куп’янського району Харківської області.

Станом не цей час відомо, що внаслідок удару загинула жінка, ще двоє людей постраждали. Розбір завалів продовжується. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загарбники зруйнували ракетою торцеву стіну будинку, дах і чотири квартири поруч.

Під завалами рятувальники знайшли тіло 38-річної жінки. Також під уламками виявили постраждалого чоловіка, який був у важкому стані.

"Під уламками рятувальники виявили постраждалого чоловіка, у важкому стані його передали медичним працівникам та ще одна людина загинула", – уточнили в ДСНС вранці 21 листопада.

Раніше повідомлялося, що у селі Федорівка Харківської області в результаті вибуху залишків ракети російських окупантів загинула подружня пара та їхня 4-річна дитина. У поліції кажуть, що чоловік знайшов у полі неподалік села нерозірваний фрагмент ракети С-300 окупантів. Приніс його в свій двір, де той і здетонував.

Нагадаємо, у боях в Україні підрозділами ЗСУ був практично знищений 11-й армійський корпус окупантів РФ з Калінінграда. Відчайдушно потребуючи свіжих військ, Кремль мобілізував 11-й армійський корпус, перекинувши його в Білгород на півдні Росії, а потім в Україну під Харковом.

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