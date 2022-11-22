У Росії є ресурс для 3-4 масованих ракетних атак по Україні - Данілов

Олексій Данилов / УНІАН, скріншот

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що у Російської Федерації ще "занадто багато" ракет С-300.

"У нас є точна інформація про наявність на території РФ тих чи інших видів озброєння. Є розуміння, скільки залишилося - певних ракет залишилося менше 10%, є ракети, яких залишилося 18%, є ракети, яких, на жаль, до біса на території РФ - це ракети С-300. Їх занадто багато. Ними зараз і жбурляють у Запоріжжя, Херсон, на Харківщину. У них їх ще багато. Що стосується високоточних ракет - ми чітко усвідомлюємо, скільки вони на сьогодні їх мають. Якби все було в порядку, то вони б точно не зверталися в іншу країну (Іран - ред.) для того, щоб їм допомагали ракетами", - розповів він, передає Радіо Свобода.

За словами Данілова, Росія має ресурс для 3-4 масованих ударів, рівноцінних атаці, яка сталася 15 листопада.

"Той напад, який був 15 листопада, був одним з найпотужніших. Якщо мова йде про такий обстріл, який був 15-го числа, то це максимум три - чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли", - додав секретар РНБО.

Ракетні удари Росії по Україні 17 листопада

У четвер вранці, 17 листопада, у Києві, Одесі та Дніпрі прогриміли вибухи - війська агресора Росії знову атакували українські міста. Над Києвом сили ППО ЗСУ збили дві ракети та іранські дрони-камікадзе.

В Одесі окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктури.

У Дніпрі встановлені попадання в два інфраструктурні об'єкти. Постраждали люди.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Росія завдала ударів по газовидобутку України та заводу Південмаш у Дніпрі.

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