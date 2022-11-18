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Росія вдарила ракетами по Запоріжжю: окупанти підірвали об'єкт промислової інфраструктури

18 листопада 2022, 23:54

У Мережі повідомляють, що російські окупанти обстріляли Запоріжжя ракетами з ЗРК С-300.

Вибух
Російські окупанти обстріляли Запоріжжя / inshe.tv

Російський окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю. Місцеві жителі нарахували щонайменше 7 потужних вибухів. Ракетний удар підтвердив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його даними, ракети потрапили в промисловий об'єкт інфраструктури.

"Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. Пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. На місці події працюють рятувальники. Подробиці згодом. Бережіть себе!"- написав Старух.

Поки невідомо, чи є жертви і постраждалі в результаті вибуху.

У Мережі повідомляють, що окупанти обстріляли Запоріжжя із зенітно-ракетного комплексу С-300, який встановлений в окупованому Токмаку. Однак варто зазначити, що ця інформація не підтверджена.

Ракетні удари Росії по Україні 17 листопада

У четвер вранці, 17 листопада, у Києві, Одесі та Дніпрі прогриміли вибухи - війська агресора Росії знову атакували українські міста. Над Києвом сили ППО ЗСУ збили дві ракети та іранські дрони-камікадзе.

В Одесі окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктури.

У Дніпрі встановлені попадання в два інфраструктурні об'єкти. Постраждали люди.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Росія завдала ударів по газовидобутку України та заводу Південмаш у Дніпрі.

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