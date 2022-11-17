17 листопада РФ атакувала Україну ракетами і "шахідами" / Reuters, pixabay.com

Вранці в четвер, 17 листопада, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. У кількох областях пролунали вибухи. За попередніми даними, окупанти запустили по Україні не лише ракети, а й іранські дрони-камікадзе. Працює ППО.

Вибухи в Києві

За даними Київської міської військової адміністрації, у столиці збили дві крилаті ракети. Даних про жертви і руйнування поки немає.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив роботу ППО в області.

Пізніше в КМВА повідомили, що за останню годину в районі Києва Повітряні Сили України збили дві крилаті ракети і один БПЛА Shahed. Крім того, силами ППО знищено три Shahed.

Вибухи в Одесі

Вранці 17 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Одеській області. Про це повідомив у Telegram голова Одеської ОВА Максим Марченко. Який саме об'єкт постраждав, він не уточнив.

"Противник завдав ракетного удару по об'єкту інфраструктури в нашій області. Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу жителів області перебувати в укриттях", - написав він.

Ракетний обстріл Дніпра

Російські війська обстріляли Дніпро. Зафіксовано кілька влучень у два інфраструктурні об'єкти.

"Російські терористи щойно обстріляли Дніпро. Є кілька влучень у два інфраструктурні об'єкти. Попередньо один потерпілий. Рятувальники ліквідовують наслідки", - повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

У Дніпрі постраждали житлові будинки / Фото t.me/tymoshenko_kyrylo

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав жителів тримати телефони зарядженими.

"Загроза триває, тому, будь ласка, залишайтеся в укриттях. По можливості тримайте телефони, павербанки зарядженими. В Укренерго попереджають про збільшення обсягу обмежень для стабільності енергосистеми", - написав Лукашук.

Тим часом мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що в результаті обстрілу міста постраждали чотири людини, зокрема і 15-річний підліток.

За даними голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей.

"Російські ракети атакували Дніпро. Влучили у два райони міста. Є влучання в промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджено житлові будинки поруч. Попередньо, п'ятеро поранених. Зокрема і 15-річна дівчинка. Всі в лікарні в стані середньої тяжкості", - написав він у Telegram.

Наслідки ракетної атаки на Дніпро / Фото t.me/tymoshenko_kyrylo

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео вранішнього обстрілу Дніпра.

"Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань", - написав глава держави.

Нічні вибухи у Запоріжжі

Вночі 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по одному із населених пунктів Запорізької області. Ракети влучили у цивільні об'єкти. Загинули четверо людей.

"Вільнянськ. Запорізька область. Через нічні обстріли росіянами зафіксовано пряме влучання у житлові будинки. В одному з них проживали 3 сім'ї, всього близько 10 осіб. Підтверджено 4 загиблих", - написав заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Наслідки вибухів у Вільнянську / Фото t.me/tymoshenko_kyrylo

"Вночі росіяни знову завдали ракетного удару по одному з населених пунктів у Вільнянському районі. Внаслідок влучання трьох ракет зруйновано цивільні споруди. Зокрема, зруйновано двоповерховий житловий будинок", - повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

За його словами, під завалами опинилися люди. За попередніми даними, двоє із них загинули.

У Запорізькій області загинули люди / Фото t.me/tymoshenko_kyrylo

Ракетна атака на Україну

15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, запустивши багато ракет. У Києві влучили у три житлові будинки.

Після масової ракетної атаки половина України залишилася без світла.

10 листопада спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявляв, що російські окупанти готуються до масованого удару по Україні. Вони почали накопичувати ракети. Командування РФ не здійснює поодинокі удари ракет або безпілотників, тому що результатів від них "не так багато". Гнат переконаний, що зараз Росія намагається наростити запаси.

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