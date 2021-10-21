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Українців закликали бути готовими до військового вторгнення Росії та ескалації в кожній області

21 жовтня 2021, 18:16
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Командувач ССО Григорій Галаган заявив, що Україна повинна бути готова до військового вторгнення РФ.

Танк ЗСУ
Війна на Донбасі / УНІАН

Командувач Сил спеціальних операцій Григорій Галаган заявив, що Україна повинна бути готова до вторгнення Росії у кожній області. В ті, які не є окупованими і в ті, які знаходяться під окупацією.

За його словами, відповідно до закону, ССО є ключовим родом сил, що відповідає за підготовку і організацію руху опору.

Їм дається право забезпечити соціальний захист людей, які беруть участь, а також і організувати сам порядок руху опору і проведення певних заходів.

"Тим більше, що у нас майже 130 районів по новому районуванню і відсутність загрози вторгнення і подальшої ескалації з боку Російської Федерації ніхто не гарантує. Ми повинні бути готові, в кожній області", - заявив Галаган в інтерв'ю Українському центру безпеки і співробітництва.

Він вважає, що питання організації опору - це важливий момент і важливий аспект діяльності ССО.

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Переговори щодо Донбасу

12 жовтня стало відомо, що переговори президента України Володимира Зеленського з канцлером ФРН Ангелою Меркель і главою Франції Еммануелем Макроном, а також діалог лідерів країн ЄС з президентом РФ Володимиром Путіним, завершилися результативно. Сторони планують організувати зустріч в рамках нормандського формату на рівні глав МЗС.

У США за підсумками візиту заступника держсекретаря Вікторії Нуланд до Москви заявили про те, що Вашингтон не має наміру коментувати заяву заступника голови АП РФ Дмитра Козака з питання нібито "автономії" або "особливого статусу" Донбаса. Американці назвали Росію єдиною перешкодою на шляху врегулювання конфлікту і закликали Москву вивести свої війська з окремих районів Донецької та Луганської областей.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Францію і Німеччину у відмові від прийняття ініціативи щодо участі США в переговорах у рамках нормандського формату щодо Донбасу. За його словами, таку пропозицію озвучував Путін, проте в Парижі та Берліні виступили проти.

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