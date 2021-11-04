Шанси 50 на 50: Арестович розповів, що чекає РФ та Путіна в разі вторгнення в Україну

Арестович розповів, що чекатиме на Росію у разі вторгнення в Україну / УНІАН

Радник глави офісу президента, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович розповів, що чекає Росію у разі вторгнення в Україну.

"Якщо буде повномасштабна війна, то буде кривава баня страшна – і для нас, і для РФ. Я думаю, що важко зараз сказати, чим вона закінчиться, але легко не буде нікому. У Російської Федерації немає вирішальної переваги... В цьому випадку успіх - 50 на 50, і може бути все що завгодно", – заявив Арестович в ефірі телеканалу"Україна 24".

Радник глави ОП зазначив, що Збройні Сили України готові до будь-якого розвитку подій, у тому числі до повномасштабного конфлікту.

"Планування здійснено ще у квітні. Загальний план і сценарій реагування розроблений з іноземними партнерами", – пояснив він.

Арестович вважає, що в разі вторгнення РФ в Україну "похитнеться путінський режим".

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"Настануть величезні санкції і штрафи, тому що опір чинитимуть не тільки Збройні Сили України, а весь український народ. Це дуже добре відомо. Стріляти будуть з кожного вікна. І в міру просування їх опір буде наростати. Так що легкої прогулянки тут не буде", - заявив Арестович.

читайте також"Ми живемо в стані війни": у Міноборони попередили про перекидання військ РФ до кордонів УкраїниТакож спікер української делегації в ТКГ впевнений, що якщо у РФ наважаться почати відкриту війну з Україною, то це стане початком кінця "путінського режиму".

"Я, наприклад, набагато більше побоююся економічного тиску з боку Росії, та інших інструментів, які вона може використовувати. Якщо вони наважаться, то це буде кінцем путінського режиму",- підкреслив Арестович.

Варто відзначити, що Державна прикордонна служба України стежить за ситуацією біля кордонів країни. Безпосередньо поблизу українських кордонів російських військ ні, заявив спікер ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, в безпосередній близькості від українського кордону прикордонники не спостерігають руху техніки або живої сили противника.

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