На Закарпатті масові заходи потрібно погоджувати з ТЦК: деталі

Коротко:
- Письмові запити потрібно направляти на електронну пошту обласного ТЦК та СП
- Також ТЦК вимагатимуть надати відомості про особу, відповідальну за безпеку
Масові заходи на Закарпатті слід погоджувати з обласним військовим командуванням. Такий порядок запровадили на виконання протокольного рішення прем'єр-міністра України, повідомили в Закарпатській ОДА.
Там уточнили, що організатори масових подій, до яких зараховують представників громадських, благодійних, релігійних організацій, державних, комунальних установ або приватних осіб, - мають звертатися за погодженням до Закарпатського обласного ТЦК і СП.
"Ми узгоджуємо частину безпекових заходів, а не надаємо дозвіл чи заборону на їхнє проведення, на використання певної території чи об'єктів нерухомості", - зазначив начальник групи психологічної підтримки персоналу відділу психологічної підтримки персоналу ОТЦК і СП підполковник Андрій Акімов.
За його словами, письмові запити слід надсилати на електронну пошту обласного ТЦК і СП. Зробити це потрібно не пізніше, ніж за 7 днів до події, але не раніше, ніж за місяць до неї.
У листі слід вказати ПІБ та контактні дані організатора, місце, дату, час початку події та її тривалість, орієнтовну кількість учасників, а також зазначити наявність укриттів поруч із місцем проведення, що вміщують усіх учасників. Також ТЦК вимагатимуть надати відомості про особу, відповідальну за безпеку. Вона має інструктувати учасників щодо алгоритму дій у разі повітряної тривоги або надзвичайних ситуацій.
"Ці запити розглядають протягом 3 днів і надсилають письмову відповідь з обґрунтованими поясненнями щодо погодження чи непогодження проведення заходу. У разі необхідності лист повертають на доопрацювання", - зазначив Акімов.
Крім того, він додав, що причинами відмови можуть бути відсутність облаштованого укриття для всіх учасників заходу та несвоєчасне звернення. У разі порушення встановлених вимог відповідні рішення ухвалюватимуть компетентні органи.
Мобілізація - останні новини
Як повідомляв Главред, випускниць із медичною або фармацевтичною освітою автоматично ставитимуть на військовий облік. У жінок буде 60 днів на проходження військово-лікарської комісії. У разі неявки їх оголосять у розшук.
Народний депутат України Олександр Федієнко заявив, що в Україні вже існує "мобільний" формат роботи ТЦК і СП, але не йдеться про функціонування "на колесах".
Крім того, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) втратили право штрафувати громадян за несвоєчасне оновлення мобілізаційних даних. Після року з моменту порушення відповідальність уже не передбачена за законом.
